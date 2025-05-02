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綠能環保股新兵報到 兆聯實業5月下旬上市掛牌

2025/05/02 16:00

兆聯實業董事長林國清（右二）表示，今年首季營收年成長達39%。（記者張慧雯攝）兆聯實業董事長林國清（右二）表示，今年首季營收年成長達39%。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股新兵報到!高科技產業水資源系統統包工程服務廠兆聯實業（6944），預計5月下旬掛牌上市，根據智財局去年最新報告指出，全球前20大半導體製程廢水處理專利申請人中，兆聯實業為第14名，在台灣僅次於工研院。兆聯實業董事長林國清表示，今年首季營收年成長達39%，預計下半年再加上海外營收挹注，期待全年能維持高成長態勢。

兆聯實業主要提供在地化的超純水、廢水回收、廢水處理與資源化的全方面服務方案外，也持續提升系統設備維修、耗材清洗再生及更換、特用化學品銷售及系統維運等服務項目的營運規模，提供客戶一站式服務，同時在中國、新加坡設立據點，去年更在美國亞利桑那州設立辦事處，提供客戶服務。

林國清表示，近年來隨著半導體與先進封裝建廠需求增加，加上水資源相關環保法規日益趨嚴，帶動工業用水系統持續成長，去年營收來到103億元、每股稅後盈餘（EPS）高達22.33元；法人推估，去年底在手訂單餘額149億元，今年首季在手訂單約110億元上下，預期今年營收可望持續高度成長。

他也說，今年隨著半導體產業穩定成長，以及客戶產能全球布局的需求帶動下，可望挹注營收及獲利成長動能，同時，經營團隊也將持續專注於水資源產業，以最佳性價比的服務，提供客戶最具競爭力解決方案。

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