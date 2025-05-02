台幣強升 藍委質疑央行慢半拍

今日新台幣大幅升值，國民黨立委許宇甄質疑央行作為慢半拍。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕台幣今日強勢升值，國民黨立委許宇甄指出，她日前質詢央行總裁楊金龍，美國是否要求新台幣升值，楊一再保證「沒有這回事」，結果今日新台幣大幅升值。許宇甄質疑央行作為慢半拍，她呼籲賴政府，不要再隱瞞，不要再欺騙，匯率戰來勢洶洶，一定要做好準備。

許宇甄表示，新台幣匯率的大幅升值，讓台灣企業吃足苦頭，政府應積極協助企業度過風暴，不然會使傳統製造業雪上加霜，連電子產業都恐會「做白工」。市場不是傻子，大家都看得出來，央行嘴上說沒事，實際卻放手不管，這對台灣企業而言絕對不是好事。

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許宇甄指出，出口商面對新台幣匯率暴升已經嚇壞，紛紛拋匯停損，外資趁勢匯入。央行雖有買匯，但只是提供美元流動性，完全沒積極阻升。外資銀行主管都出來說：「央行不敢大力阻升，怕被美國盯上。」政府明知市場恐慌，卻選擇裝沒事，放手讓新台幣升值。已有企業質疑央行是在為台灣產業把關，還是在替美國服務？

許宇甄再質疑，台灣是出口導向的國家，新台幣每升1角，就削減廠商微薄利潤。如今不只要面對美國高關稅訂單減少衝擊，還得承受台幣升值匯率損失的雙重壓力。企業還有賺錢嗎？沒有利潤要怎麼競爭？企業為了減少壓力，最後只能選擇外移。政府若無法做好應對匯率戰的挑戰，恐須面對接踵而至的經濟衰退及大規模失業潮的困境。

許宇甄認為，美國匯率報告還未出爐，央行卻像是「自動投降」，提前讓新台幣升值。是害怕台灣被列入觀察名單？還是討好美國，先交出保護產業的籌碼？如果真是如此，政府什麼時候告訴過廠商？什麼時候給過企業準備時間？從頭到尾只有一句「沒有這回事」，卻讓廠商自己承擔風險，這種作法很不負責。

許宇甄強調，美元下跌影響全球，也引發企業連鎖反應。美國要減少財政赤字及對台貿易逆差，不是逼迫台幣升值就能解決。美國若不改變低稅賦、不調整消費習慣、不改變工作態度，只靠美元貶值解決赤字與逆差，根本是緣木求魚。最後我要呼籲賴政府，不要再隱瞞，不要再欺騙，匯率戰來勢洶洶，一定要做好準備，再這樣下去，台灣企業的競爭力會被你們親手葬送。

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