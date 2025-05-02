臉書被爆審查台灣貼文迎合中共 Meta罕見發聲：團隊從未設於中國

Meta近日被指控在社群平台臉書使用工具，審查台灣、香港兩地言論內容，引發關注。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕社群平台「臉書」（Facebook）離職高層近日爆料，臉書曾為了進入中國市場，開發出針對台、港用戶的審查工具，中共官員還會對這項審查工具下指導棋。臉書母公司Meta今天罕見在台發布聲明表示，從未接受中國政府對台灣用戶的內容審查，也從未向中國政府分享任何台灣用戶的資料。

臉書前公共政策主任溫恩．威廉斯（Sarah Wynn-Williams）本月受邀出席美國聯邦參議院聽證會時，指控臉書創辦人札克伯格（Mark Zuckerberg）曾親自推動一項針對中國本土、香港和台灣用戶的審查工具，只要某貼文瀏覽次數超過一萬次，就會自動提交一名「總編輯」進行審查，且該「總編輯」還有權在新疆等特定地區完全關閉臉書服務。

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事實上，在此之前，台灣社群平台早已流傳多年，臉書疑似將台灣貼文的審查團隊設於中國，會限制反中或與自由民主有關的貼文。有台灣網友發現，只要在貼文中提到特定政治類的詞彙，就會被演算法限制流量，不過此一說法始終未受到官方證實。

臉書母公司Meta也駁斥溫恩．威廉斯的證詞是「脫離現實，充斥虛假指控」，為了釐清誰說的才是真相，美國議員已請札克伯格赴國會宣誓作證，札克伯格會如何回應這些指控，備受矚目。

Meta今天罕見在台灣發布聲明稿，強調從未接受中國政府對台灣用戶的內容審查，且聘請以繁體中文為母語的台灣人檢視來自台灣的內容，鄭重澄清Meta的內容檢視/審查團隊從未設立於上海或中國其他地區。

以下是Meta聲明稿全文：

針對近期大眾對Meta在台灣營運的關注，為駁斥錯誤指控並破解謠言，Meta重申對於言論自由的承諾為核心價值。Meta依迄今記錄，特此聲明以下三點：

1. Meta從未接受中國政府對台灣用戶的內容審查。

2. Meta從未向中國政府分享任何台灣用戶資料，更從未因應中國的要求提供任何用戶資料。

3. Meta的內容檢視／審查團隊從未設立於中國。

近期關於Meta的錯誤指控與事實悖離，Meta嚴正澄清並重申各項承諾，包含保護用戶資料、提供安全與自由的平台讓大家表達自我並連結社群等核心價值。Meta長期致力於連結世界，包含過往曾有興趣在中國營運旗下的家族應用程式。Mark Zuckerberg多年前已公開發言，表示與中國始終沒有達成相關共識，未於中國營運。

Meta恪守美國《儲存通訊記錄法》（Stored Communications Act）在內的法規，其中嚴格規範平台的用戶資料保障政策，Meta依法保護台灣用戶資料。Meta 從未向中國政府分享任何台灣用戶資料，更從未因應中國的要求提供任何用戶資料。

Meta的使命是將Facebook、Instagram、Messenger和Threads打造為用戶能安心暢所欲言的空間，同時也努力避免Meta的服務出現濫用情形。因此Meta聆聽各方意見，廣納不同的觀點和理念，制定出《社群守則》，明訂在平台上允許和禁止的行為及內容。《社群守則》一致適用於台灣及全球社群，Meta強調從未接受中國政府對台灣用戶的內容審查。

面對平台上每天多達數十億則內容，Meta透過科技偵測與內容檢視團隊來檢視可能違規的內容和帳號，並採取對應措施。Meta的內容檢視/審查團隊包括以檢視內容為主要職責的全職員工，以及合作夥伴所雇用的內容檢視/審查人員，這些人員必須具備語言熟練度和在地文化素養。

Meta 為了維護台灣社群的網路安全，聘請以國語/繁體中文為母語的台灣人檢視來自台灣的內容。這些內容檢視/審查團隊充分理解台灣的文化脈絡、在地情境與文句語意，分佈在全球跨越時區的各個地點，24小時不間斷地維護社群安全。Meta駁斥謠言，鄭重澄清Meta的內容檢視／審查團隊從未設立於上海甚或中國其他地區。

Meta重申在台灣將繼續捍衛言論自由，並依法保護台灣用戶資料，持續實踐 Meta打造安全與自由的平台、讓所有人能表達自我與連結彼此的重要承諾。

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