晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國台辦灌水? 財政部統計兩岸貿易金額比中國低293億美元

2025/05/02 15:34

經濟部貿易署2日澄清，根據我國財政部統財政部統計數據顯示，今年第一季台灣與中國貿易額為412億美元，與國台辦提出的兩岸貿易額達705.6億美元，兩岸統計就差293億美元，我國統計金額遠低於中方所稱。（示意圖，路透）經濟部貿易署2日澄清，根據我國財政部統財政部統計數據顯示，今年第一季台灣與中國貿易額為412億美元，與國台辦提出的兩岸貿易額達705.6億美元，兩岸統計就差293億美元，我國統計金額遠低於中方所稱。（示意圖，路透）

〔記者林菁樺／台北報導〕我國對中國投資及出口占比持續降低，但國台辦發言人朱鳳蓮以數據指稱，是民進黨政府抹黑造謠；經濟部貿易署2日澄清，根據我國財政部統計數據顯示，今年第一季台灣與中國貿易額為412億美元，與國台辦提出的兩岸貿易額達705.6億美元，兩岸統計就差293億美元，我國統計金額遠低於中方所稱。

平面媒體以陸委會和國台辦數據比較，報導引述國台辦數據，「2025年第一季，兩岸貿易額達705.6億美元，同比增長15.2％」，報導稱國台辦用數據打臉民進黨政府。

但經濟部貿易署澄清新聞稿表示，根據我國財政部統計資料，今年第一季台灣與中國貿易額為412億美元，較去年同期成長3.5%，金額及成長率遠低於中方所稱。

另，統計至今年3月止，經核准（核備）赴中國投（增）資的金額僅約3.43億美元，較上年同期減少62.98%。

貿易署也說明，台灣對中國及香港的出口比重自2020年達到43.9%高點後已逐年下降，2024年降至31.7%，到今年第一季更下滑至28.3%，顯見我對中國市場依賴已逐年下降，且協助廠商分散出口市場之努力顯見成效。

經濟部將基於「立足臺灣，布局全球，行銷全世界」的國家經濟發展戰略，持續協助廠商深耕台灣及海外生產基地的調整，期以利用供應鏈的新布局，加強與全球產業合作，拓展海外商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財