國台辦灌水? 財政部統計兩岸貿易金額比中國低293億美元

經濟部貿易署2日澄清，根據我國財政部統財政部統計數據顯示，今年第一季台灣與中國貿易額為412億美元，與國台辦提出的兩岸貿易額達705.6億美元，兩岸統計就差293億美元，我國統計金額遠低於中方所稱。（示意圖，路透）

〔記者林菁樺／台北報導〕我國對中國投資及出口占比持續降低，但國台辦發言人朱鳳蓮以數據指稱，是民進黨政府抹黑造謠；經濟部貿易署2日澄清，根據我國財政部統計數據顯示，今年第一季台灣與中國貿易額為412億美元，與國台辦提出的兩岸貿易額達705.6億美元，兩岸統計就差293億美元，我國統計金額遠低於中方所稱。

平面媒體以陸委會和國台辦數據比較，報導引述國台辦數據，「2025年第一季，兩岸貿易額達705.6億美元，同比增長15.2％」，報導稱國台辦用數據打臉民進黨政府。

請繼續往下閱讀...

但經濟部貿易署澄清新聞稿表示，根據我國財政部統計資料，今年第一季台灣與中國貿易額為412億美元，較去年同期成長3.5%，金額及成長率遠低於中方所稱。

另，統計至今年3月止，經核准（核備）赴中國投（增）資的金額僅約3.43億美元，較上年同期減少62.98%。

貿易署也說明，台灣對中國及香港的出口比重自2020年達到43.9%高點後已逐年下降，2024年降至31.7%，到今年第一季更下滑至28.3%，顯見我對中國市場依賴已逐年下降，且協助廠商分散出口市場之努力顯見成效。

經濟部將基於「立足臺灣，布局全球，行銷全世界」的國家經濟發展戰略，持續協助廠商深耕台灣及海外生產基地的調整，期以利用供應鏈的新布局，加強與全球產業合作，拓展海外商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法