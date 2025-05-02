國泰世華宣布 冠名贊助孫燕姿巡迴演唱會高雄場

國泰世華銀行今宣布冠名贊助華語樂壇天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會高雄場。（圖由國泰世華銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行今宣布冠名贊助華語樂壇天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會高雄場，國泰世華CUBE信用卡及世界卡的卡友可於2025年5月11日中午12點，較一般民眾提早兩日優先購票，一般購票則於2025年5月13日中午12點全面開賣。

孫燕姿是華語樂壇重量級天后，第一張專輯就以《天黑黑》一曲紅遍亞洲，在樂壇締造多項紀錄；慶祝孫燕姿出道25周年巡演，所到之處門票場場秒殺。日前官方正式公告，「國泰世華銀行 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-高雄」將於2025年8月16日、17日在高雄巨蛋登場。

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國泰世華重視客戶體驗，2025年繼贊助多場大型演唱會及音樂祭後，近日再宣布支持孫燕姿巡迴演唱會，獨家為國泰世華CUBE信用卡及世界卡卡友提供優先購票權益。

國泰世華銀行協理鄭凱中表示，孫燕姿是華語樂壇極具代表性的歌手，其音樂陪伴許多人成長，國泰世華很榮幸贊助本次孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-高雄，透過CUBE信用卡及世界卡友的優先購票權益，讓客戶有機會欣賞到這場音樂盛宴，展現對客戶的重視與用心。

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