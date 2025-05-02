油水電三工會籲各黨放下歧見 支持撥補台電1千億

台電、中油、台水工會呼籲在野政黨支持撥補台電1千億元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院再次編列特別預算，撥補台電公司1000億元，台灣電力工會、台灣石油工會、台灣自來水企業工會等油水電三大公會，今日（2日）發出聯合聲明，呼籲朝野各黨派能夠放下政治歧見，讓台電獲得撥補穩定經營，保障國營事業員工權益。

三大公會聲明指出，面對極端氣候與國際局勢變動等挑戰，國營事業員工不分日夜寒暑始終堅守第一線，負責水電油氣的供應與災害防護搶修，同時肩負產業發展、國家安全及各項動員準備的使命。

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為照顧民生、穩定物價，台電長期配合政策「凍漲」或「緩漲」電價，無法依照企業方式營利，必需為國人及產業的穩定供電，負擔一切成本承擔虧損。

為確保台電財務穩健經營，能持續地安全穩定提供全體國人電力服務，行政院4月24日通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，編列特別預算包含補助台電1000億元。

台電工會呼籲立法院各黨派委員能捐棄黨派間政治歧見，共同為福國利民努力，並鼎力給予支持，讓台電得以穩健經營，更讓全體員工工作權益得以獲得保障。

聲明指出，電、油、水是全民安居樂業的三大命脈，也是國家經濟發展最可靠的後盾。為照顧全民及支持產業而無法完全兼顧公司盈利，是全體國營事業的承擔與犧牲。國營事業員工將繼續以國家使命為職志，堅守崗位、堅持專業，期盼立法院及社會各界共同支持。

台電、中油、台水工會呼籲政黨放下歧見，支持撥補台電1千億元，穩定國營事業發展。（取自聯合聲明）

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