威脅李嘉誠？北京揚言動用國安法阻長和賣港口

李嘉誠家族3月宣佈出售包含巴拿馬運河2港口在內，總共43個港口，遭到北京持續施壓。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北京對香港首富李嘉誠的長江和記（長和）出售巴拿馬運河等港口計畫，展開反壟斷調查後，親北京媒體《大公報》1連2天再度發表評論文章砲轟長和，警告長和若決意一條路走到黑，最終結果必將碰得「頭破血流」，並揚言不排除動用國安法。

北京持續施壓長和集團出售港口一事，中國國家市場監督管理總局4月27日表示，交易各方不應試圖逃避反壟斷審查。翌日中國外交部發言人促請交易各方謹慎行事。

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《大公報》5月1日再度發表評論文章砲轟長和擬出售巴拿馬港口業務。文章題為《執迷不悟必將碰得頭破血流》，文章指出，（中國）國家已作明確指令，市監局及外交部前所未有的嚴重警示，長和卻「充耳不聞，執迷不悟」，如果堅持一條路走到黑，結果必然是「頭破血流」。

文章形容，美國發動的關稅戰，是意圖扼殺中國發展的全方位戰爭，中美兩國正處於「你死我活的戰爭狀態」。文章揚言，除了反壟斷法，必要時亦可動用國安法律應對。

《大公報》2 日再刊登新一篇時評，題為《長和再不回頭，一定後悔莫及》。文章指出，長和手握位於 23 個國家 43 個港口碼頭經營權，涉及全球 10.4% 貨櫃吞吐量，其中巴拿馬運河的兩個港口碼頭，承擔全球 6% 海運貿易量，中國商船貨運量佔其 21%，「對我國（中國）的重要性與戰略價值不言而喻」。正因如此，美方巧取豪奪要將巴拿馬港口納入囊中。

對於長和可能分拆出售港口，文章砲轟，「不斷變換花招蒙騙公眾」，竟將交易分拆成「資產包A」（美洲港口）和「資產包B（歐亞港口），意圖使單項交易規模低於申報門檻，以規避反壟斷審查。

文章警告，事關大是大非原則，沒有妥協的餘地，2國交戰之際，任何一方都絕對不會容忍通敵資敵者。

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