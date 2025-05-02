晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣登《經濟學人》封面 美中關係緊繃須留意「3變數」

2025/05/02 15:12

台灣登《經濟學人》封面。（圖翻攝自經濟學人官網）台灣登《經濟學人》封面。（圖翻攝自經濟學人官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國的關稅貿易戰白熱化，《經濟學人》1日以台灣為最新1期封面，報導直言，美國的決心很可能在台灣問題上受到考驗，而且比許多人想像的還要快。

《經濟學人》在1篇題為「一場強權關於台灣的危機即將到來」（A superpower crunch over Taiwan is coming）文章中，表示美中關係處於低谷，雙方加徵的關稅都遠遠超過100%，導致彼此貿易瀕臨斷絕。

美國與中國的關稅貿易戰白熱化。示意圖。（彭博資料照）美國與中國的關稅貿易戰白熱化。示意圖。（彭博資料照）

在上個世紀的冷戰中，美蘇對立曾在柏林空運與古巴飛彈危機等問題上達到高峰；如今美國的決心很可能在台灣問題上受到考驗，而且比許多人想像的還要快。

《經濟學人》指出，美國以曖昧態度，一方面防止台灣正式獨立，一方面又反對中國使用武力，並在不保證台灣安全的情況下，繼續對台灣出售武器。

但近年兩岸關係越來越緊張，民進黨持續贏得總統大選，而自2010年以來，隨著台積電（2330）在高端半導體製造領域、特別是人工智慧（AI）晶片領域的崛起，台灣的經濟重要性亦不斷攀升。

同時，中國的國防預算以美元計算已增至3倍，大幅削弱美國在亞洲原有的軍事優勢。

美國戰略專家始終寄望，只要華府持續發出可信訊號表明可能出兵護台，中國國家主席習近平便會推遲其畢生追求的「統一」目標。

然而《經濟學人》認為，現在有3項因素讓人懷疑，美國是否能維持原來的盤算。

第1，在川普的統治下，美國正在失去威懾力，關稅貿易戰正在產生「適得其反」的效果，儘管川普總統與其鷹派團隊屢提「以實力求和平」，並聲稱對中貿易戰與戰略重心轉向亞洲，反映他將中美對抗視為外交核心，但實際效果卻適得其反。

第2，中國針對台灣的最新計畫，避開了軍事入侵的孤注一擲，同時演練更新穎的「灰色地帶戰術」，而非直接發起戰爭。

第3，台灣政治長期的功能失調，雖然幾乎沒有台灣人想要成為共產中國的一部分，但台灣內部的政治卻深受兩極化與自滿的影響。

自去年大選以來，賴清德帶領的民進黨一直與國民黨、民眾黨佔據多數的國會分享權力，政治僵局讓民進黨政府無法採取果斷措施，包括提高國防支出、減少對進口能源的依賴、或為危機做好準備。

《經濟學人》坦言，即便川普最終在貿易議題上讓步，這3項因素仍可能於台灣內部引發惡性循環。

在種種因素下，若美國削弱保衛台灣的承諾，台灣又沒有做好自我防衛的準備，恐怕就會在北京不開一槍的情況下，逐漸受到中國控制。

川普雖可能在某一時刻選擇升高對抗，但也可能為避免與中國爆發核戰，默許台灣脫離掌控，甚至與中國達成實質割讓的協議。

這樣的結果對台灣民主來說將是場災難。長期來看，台灣甚至可能選出親中政府，全球晶片供應也將產生恐慌。

文章表示，這雖然未必立即終結美國在太平洋的主導地位，但將迫使華府進行一場大規模戰略重整。解放軍可因此釋出資源、擴展影響力；美軍則需從第一島鏈轉移至日本與關島構成的第二島鏈，盟邦也需重新簽署經濟與軍事條約，以獲得安全保證，否則可能自行發展核武。

川普希望展現強硬姿態，他的保護主義與對盟友的施壓旨在「讓美國再次偉大」，卻正在削弱美國保護台灣的能力。這一矛盾，北京不會視而不見。

文章最後表示，曾經習近平認為耐心等待收復台灣是上策；如今，他可能會得出另一個結論，就是必須把握住機會，盡快採取行動，以免白白浪費掉良機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財