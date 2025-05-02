台灣登《經濟學人》封面 美中關係緊繃須留意「3變數」

台灣登《經濟學人》封面。（圖翻攝自經濟學人官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國的關稅貿易戰白熱化，《經濟學人》1日以台灣為最新1期封面，報導直言，美國的決心很可能在台灣問題上受到考驗，而且比許多人想像的還要快。

《經濟學人》在1篇題為「一場強權關於台灣的危機即將到來」（A superpower crunch over Taiwan is coming）文章中，表示美中關係處於低谷，雙方加徵的關稅都遠遠超過100%，導致彼此貿易瀕臨斷絕。

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美國與中國的關稅貿易戰白熱化。示意圖。（彭博資料照）

在上個世紀的冷戰中，美蘇對立曾在柏林空運與古巴飛彈危機等問題上達到高峰；如今美國的決心很可能在台灣問題上受到考驗，而且比許多人想像的還要快。

《經濟學人》指出，美國以曖昧態度，一方面防止台灣正式獨立，一方面又反對中國使用武力，並在不保證台灣安全的情況下，繼續對台灣出售武器。

但近年兩岸關係越來越緊張，民進黨持續贏得總統大選，而自2010年以來，隨著台積電（2330）在高端半導體製造領域、特別是人工智慧（AI）晶片領域的崛起，台灣的經濟重要性亦不斷攀升。

同時，中國的國防預算以美元計算已增至3倍，大幅削弱美國在亞洲原有的軍事優勢。

美國戰略專家始終寄望，只要華府持續發出可信訊號表明可能出兵護台，中國國家主席習近平便會推遲其畢生追求的「統一」目標。

然而《經濟學人》認為，現在有3項因素讓人懷疑，美國是否能維持原來的盤算。

第1，在川普的統治下，美國正在失去威懾力，關稅貿易戰正在產生「適得其反」的效果，儘管川普總統與其鷹派團隊屢提「以實力求和平」，並聲稱對中貿易戰與戰略重心轉向亞洲，反映他將中美對抗視為外交核心，但實際效果卻適得其反。

第2，中國針對台灣的最新計畫，避開了軍事入侵的孤注一擲，同時演練更新穎的「灰色地帶戰術」，而非直接發起戰爭。

第3，台灣政治長期的功能失調，雖然幾乎沒有台灣人想要成為共產中國的一部分，但台灣內部的政治卻深受兩極化與自滿的影響。

自去年大選以來，賴清德帶領的民進黨一直與國民黨、民眾黨佔據多數的國會分享權力，政治僵局讓民進黨政府無法採取果斷措施，包括提高國防支出、減少對進口能源的依賴、或為危機做好準備。

《經濟學人》坦言，即便川普最終在貿易議題上讓步，這3項因素仍可能於台灣內部引發惡性循環。

在種種因素下，若美國削弱保衛台灣的承諾，台灣又沒有做好自我防衛的準備，恐怕就會在北京不開一槍的情況下，逐漸受到中國控制。

川普雖可能在某一時刻選擇升高對抗，但也可能為避免與中國爆發核戰，默許台灣脫離掌控，甚至與中國達成實質割讓的協議。

這樣的結果對台灣民主來說將是場災難。長期來看，台灣甚至可能選出親中政府，全球晶片供應也將產生恐慌。

文章表示，這雖然未必立即終結美國在太平洋的主導地位，但將迫使華府進行一場大規模戰略重整。解放軍可因此釋出資源、擴展影響力；美軍則需從第一島鏈轉移至日本與關島構成的第二島鏈，盟邦也需重新簽署經濟與軍事條約，以獲得安全保證，否則可能自行發展核武。

川普希望展現強硬姿態，他的保護主義與對盟友的施壓旨在「讓美國再次偉大」，卻正在削弱美國保護台灣的能力。這一矛盾，北京不會視而不見。

文章最後表示，曾經習近平認為耐心等待收復台灣是上策；如今，他可能會得出另一個結論，就是必須把握住機會，盡快採取行動，以免白白浪費掉良機。

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