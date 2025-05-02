獲贈免稅土地卻收到稅單 原來是地上有農業設施

有民眾獲贈免稅土地卻收到稅單，新竹縣政府稅務局表示，因其受贈土地上有農業經營設施，土地移轉後，免稅資格要重新申請，5月1日至31日為申請期限。示意圖，與本新聞無關。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹1名張先生前一陣子取得父母贈與的一塊免課地價稅土地，卻突然收到地價稅單，覺得很奇怪。新竹縣政府稅務局表示，因其受贈土地上有農業經營設施，土地移轉後，免稅資格要重新申請，5月1日至31日為申請期限，請新地主把握申辦。

新竹縣政府稅務局說明，原核准「與農業經營不可分離」而課徵田賦（目前停徵，即免課地價稅）的土地，只要土地一移轉（不管是買賣、贈與還是繼承）到新所有權人名下，即使地上設施和用途都沒有變，新地主還是必須自己重新提出申請，才能繼續課徵田賦享有免稅資格，如果沒有重新申請，就會被課徵地價稅。

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稅務局舉例，王小姐從爸爸手中受贈1筆土地，地上有曬場和小型倉庫，一直以來都免課地價稅。王小姐以為用途沒變就沒事，結果因為沒有重新申請，土地被課了上萬元地價稅。如果她能在5月期間向公所申請「與農業經營不可分離」土地並經核准，就可以延續原本的免稅待遇，輕鬆省下大筆稅金。

稅務局提醒，如果民眾手上有這類農舍、畜禽舍、倉儲設備、曬場、集貨場、農路、灌溉、排水設施等農業相關使用的土地，記得要在每年5月1日至5月31日向土地所在地的鄉鎮市公所提出申請，經查勘認定後，稅務局將依農業主管機關通報核定資料，主動從當年度起課徵田賦（免稅）。

對於申請方法及相關規定有任何疑問，民眾可向土地所在地的鄉鎮市公所農業單位查詢；有關地價稅相關法令規定問題，可撥打稅務局電話洽詢。竹北總局：（03）5518141，0800-000321；竹東分局：（03）5969663，0800-000321

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