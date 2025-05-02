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美國經濟衰退了？一文看懂背後真相

2025/05/02 14:41

美國首季國內生產毛額（GDP）萎縮0.3%，為2022年以來首見。（法新資料照）美國首季國內生產毛額（GDP）萎縮0.3%，為2022年以來首見。（法新資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國首季國內生產毛額（GDP）萎縮0.3%，為2022年以來首見，但美國是否已經陷入經濟衰退，僅靠這點還不足以判斷衰退正式來臨，外媒指出，真正認定美國景氣狀況的機構大有來頭。

《Market Watch》報導，儘管媒體報導，連續兩季GDP負成長即為衰退，但真正認定美國景氣循環的權威機構是民間組織「美國國家經濟研究局」（NBER），底下的「經濟週期測定委員會」致力於分析美國經濟的起伏。

NBER將經濟衰退定義為經濟活動的大幅下滑，下滑波及整個經濟領域，並且持續數月以上。

文章指出，時間不是最重要考量因素，「連續兩季」負成長並非充分條件。以2020年3月、4月，新冠疫情引爆美國史上最短的經濟衰退為例，NBER的經濟週期測定委員會認為，經濟活動下降幅度大且範圍廣泛，即使才2個月，也界定為衰退。

NBER表示，衡量經濟何時處於高峰或低谷需要考慮多種因素，GDP不是唯一標準，勞動市場、個人收支、工廠產出以及批發商銷售額等數據，都是考量因素，但沒有固定的量化規則。

此外，NBER也關注廣泛的經濟指標。但有人關注其他一些稀奇古怪的訊號，像是垃圾食品消費量減少、裙擺長短（裙擺愈長，經濟越好），甚至「碧昂絲指標」，她的演唱會門票如果降價，可能預示經濟有麻煩。

有其他指標嗎？除NBER之外，大多數經濟學家都密切關注每週申請失業救濟人數，以尋找經濟衰退的最初跡象。

何時得知陷入衰退？NBER會等有了足夠多的數據，才來確定經濟的高峰和低谷，可能各需要幾個月的時間。簡言之就是耐心等。

眼下NBER不會立即告知陷入衰退，美銀證券前首席美國經濟學家哈里斯（Ethan Harris）認為，鑑於今年以來動能強勁，如果川普政府裡的溫和派繼續發揮影響力，美國仍有可能避免經濟衰退。

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