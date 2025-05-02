晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

賴清德新莊產業傾聽之旅 紡織業建議推動建構軍工紡織品「A team」

2025/05/02 14:51

總統府國策顧問、興采實業董事長陳國欽表示，政府應該推動建構軍工紡織品的「A team」。（記者黃子暘攝）總統府國策顧問、興采實業董事長陳國欽表示，政府應該推動建構軍工紡織品的「A team」。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕因應美國對等關稅挑戰，總統賴清德、新北市長侯友宜等人今（2）日前往新北市新莊區新北產業園區傾聽產業心聲。總統府國策顧問、興采實業董事長陳國欽表示，政府應該推動建構軍工紡織品的「A team」、支持建立永續紡織品回收示範基地、協助紡織業升級與全球佈局。新北市廠商發展促進會理事長黃埮城說，他在會中建議1000億補助台電應儘速通過，將有助穩定物價與產業。

陳國欽表示，台灣應建構推動軍工紡織品的「A team」，目前台灣尚有許多國防項目無法自主，但在抗彈纖維不、鋼盔、抗彈板等紡織業項目上擁有相關專業，盼結合國家中山科學研究院、工業技術研究院、國防大學、國防發展基金等單位來推動。

此外，陳國欽說，希望政府支持紡織業建立永續紡織品的回收示範基地，使台灣成為亞洲的永續紡織品回收中心，其次也希望賴清德協助紡織業升級、佈局全球，建議政府加速協助產業升級與智慧製造，並在人力充足國家設點，強化台灣出口供應鏈韌性，盼藉由這3項建議增強經濟韌性、提升台灣自主防衛與產業實力。

黃埮城在會後表示，9間廠商在會中提出許多建議，總統等人一一予以解答，無法即刻回應者將會後續聯絡，希望幫助企業度過關稅衝擊難關，他在會中則提出了技術建議、補助與獎勵措施、稅金等相關建議，針對經濟部規劃1000億元補助台電一事，他也建議儘速通過，這將有助於穩定物價，對產業影響很大，若有補助，應就不必漲電價，否則現在關稅要漲、什麼都要漲，電費也漲，產業就會有點受不了。

政府規劃以930億元協助企業，是否能實際幫助產業？黃埮城說，政府針對各行各業有不同補助，他的公司沒有出口美國，關稅衝擊對他而言是間接影響，今日與會的有許多台積電協力廠商，都有受到影響，希望政府應該盡快通過的措施、補助都盡快通過、實施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財