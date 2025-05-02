賴清德新莊產業傾聽之旅 紡織業建議推動建構軍工紡織品「A team」

總統府國策顧問、興采實業董事長陳國欽表示，政府應該推動建構軍工紡織品的「A team」。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕因應美國對等關稅挑戰，總統賴清德、新北市長侯友宜等人今（2）日前往新北市新莊區新北產業園區傾聽產業心聲。總統府國策顧問、興采實業董事長陳國欽表示，政府應該推動建構軍工紡織品的「A team」、支持建立永續紡織品回收示範基地、協助紡織業升級與全球佈局。新北市廠商發展促進會理事長黃埮城說，他在會中建議1000億補助台電應儘速通過，將有助穩定物價與產業。

陳國欽表示，台灣應建構推動軍工紡織品的「A team」，目前台灣尚有許多國防項目無法自主，但在抗彈纖維不、鋼盔、抗彈板等紡織業項目上擁有相關專業，盼結合國家中山科學研究院、工業技術研究院、國防大學、國防發展基金等單位來推動。

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此外，陳國欽說，希望政府支持紡織業建立永續紡織品的回收示範基地，使台灣成為亞洲的永續紡織品回收中心，其次也希望賴清德協助紡織業升級、佈局全球，建議政府加速協助產業升級與智慧製造，並在人力充足國家設點，強化台灣出口供應鏈韌性，盼藉由這3項建議增強經濟韌性、提升台灣自主防衛與產業實力。

黃埮城在會後表示，9間廠商在會中提出許多建議，總統等人一一予以解答，無法即刻回應者將會後續聯絡，希望幫助企業度過關稅衝擊難關，他在會中則提出了技術建議、補助與獎勵措施、稅金等相關建議，針對經濟部規劃1000億元補助台電一事，他也建議儘速通過，這將有助於穩定物價，對產業影響很大，若有補助，應就不必漲電價，否則現在關稅要漲、什麼都要漲，電費也漲，產業就會有點受不了。

政府規劃以930億元協助企業，是否能實際幫助產業？黃埮城說，政府針對各行各業有不同補助，他的公司沒有出口美國，關稅衝擊對他而言是間接影響，今日與會的有許多台積電協力廠商，都有受到影響，希望政府應該盡快通過的措施、補助都盡快通過、實施。

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