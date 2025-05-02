淡水建案廣告不實 公平會重罰6建商共300萬罰鍰

新北市淡水區「海上皇宮」建案廣告不實，公平會處甲山林等6家建設公司共計300萬元罰鍰。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告，新北市淡水區「海上皇宮」建案臉書粉絲專頁刊載廣告，宣稱建案有劇院、 KTV等設施，但該空間為涉及變更使用，違反「建築法」，因此廣告內容其實與事實不符，違反「公平交易法」規定，因此公平會處甲山林100萬、愛山林80萬，以及凱越、安展、良績、興玖各30萬，合計為300萬罰鍰。

公平會調查，新北市淡水區「海上皇宮」建案臉書粉絲專頁刊載廣告，宣稱具有「劇院、VILLA KTV、宴會KTV、兒童遊戲區、卡丁車賽道、撞球、桌球、投籃機、遊戲機」等公共設施，誤導消費者以為購買後可合法使用。

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但是，根據新北市政府表示，上述設施分別位於建案的屋突1層及地下1層，原申請用途為梯間及停車空間，已涉及變更使用，違反「建築法」第73條第2項規定。

公平會提醒，建案的休閒公設是影響消費者交易決定的重要因素之一，也是建案的銷售賣點，類似本案之廣告手法有受罰之案例已有多件，業者刊載廣告時應特別謹慎。

公平會警告，若為虛偽不實或引人錯誤的建案廣告，除違法遭罰外，也損害消費者利益，並對刊載合法廣告的業者造成不公平競爭，導致市場競爭機制喪失原有效能，公平會將持續依法查處。

公平會也提醒民眾，購屋前可至「全國建築管理資訊系統入口網」（https://cloudbm.nlma.gov.tw/）項下全國建築執照存根查詢，瞭解建物各樓層的核准用途，以保障自身權益。

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