郭智輝嗆抗議的台電員工「看不下去可以離開」 卓榮泰：我會找他來談一談

行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕上百名台電員工勞動節在經濟部前抗議錯誤的能源政策造成台電虧損，但經濟部長郭智輝在立法院答詢國民黨立委羅廷瑋詢問此事時，卻表達「看不下去可以離開啊」，引發討論。對此，行政院長卓榮泰今在立法院備詢表示，「部長可以多一些關懷」，相信這番言論已經引起勞工朋友相當的不快，他會找郭智輝來談一談。

國民黨立委林思銘今天在立法院質詢卓榮泰，針對昨天51勞動節，由於台灣核電即將歸零，台電員工赴經濟部抗議錯誤的能源政策，但郭智輝卻說，「看不下去可以離開」，部長的態度真的太傲慢。

請繼續往下閱讀...

林思銘表示，蔡英文總統首度當選總統時，曾說「相信未來的政府能夠有這樣的雅量，第一次聽不見可以大聲一點，第二次聽不見你可以再大聲點，第三次聽不見你可以拍桌子」。

林思銘說，過去蔡總統說可以對政府喊話，但郭智輝的態度大家都覺得不適任，應該下台。並詢問卓榮泰，郭智輝講出這樣的話到底是失言，還是態度傲慢？

卓榮泰表示，他的立場是，勞工當然是國家珍貴的資產，國家的生產力和經濟發展，勞工都是最主要的原動力，因此昨天他們也特別表達敬意。不只是勞工，更何況是國營事業的同伴們，更是肩負支撐政府運作的重要一環。對勞工和國營事業的夥伴，我們都基於是一家人的感覺，同樣的來關懷。

對於郭智輝的態度，卓榮泰說，「我覺得部長可以多一些關懷」。他應該趕快去跟所有的國營事業和勞工夥伴們，表示經濟部更多關懷，很多部會都有國營事業，更應該趁這個時候透過這個事件重申政府立場，跟所有的勞工夥伴們站在一起。

林思銘說，郭智輝是卓榮泰的閣員，卓願意為郭向國人來道歉嗎？向台電的員工來道歉？卓榮泰回應，他會找郭智輝來談一談，在這樣談話的基礎底下，他認為談話已經引起社會大家的討論，甚至他相信已經引起勞工朋友相當的不快，站在這一點，他應該表達對勞工更多的關懷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法