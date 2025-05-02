前往新莊傾聽產業心聲 賴清德：與美談判不犧牲任一個行業

美國關稅政策衝擊產業與國際貿易秩序，總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）及經濟部長郭智輝（中）等，2日前往經濟部新北產業園區服務中心與業者座談，傾聽業者心聲。（記者劉信德攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕面對美國對等關稅挑戰，總統賴清德與執政團隊啟動產業傾聽之旅，今（2）日率團前往新北市新莊區新北產業園區，與新北市長侯友宜傾聽產業心聲。賴清德說，與美後續談判，政府會秉持「確保國家利益」、「維護台灣產業發展空間」、「不犧牲任一個行業」的原則持續談判，對內則有編列特別預算補助產業、就業、勞健保、台電，以穩定物價與電費。

賴清德表示，台灣經濟產業與他國不同，中小微型企業數量高達156萬家，佔所有登記家數98%，提供我國916萬個就業機會，約等於勞工8成左右，是台灣經濟發展的關鍵、穩定社會重要力量，因此政府在這波關稅衝擊中非常關心中小微型企業，由行政院長卓榮泰等儘速提出9面向20大措施880億元的支持方案，他也陸續與高科技產業、傳統產業等業界代表開會了解產業心聲，目前台灣已與美國進行第一次談判，後續政府秉持「確保國家利益」、「維護台灣產業發展空間」、「不犧牲任一個行業」的原則持續談判。

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賴清德指出，傾聽之旅已舉辦近20場，政府聽取大眾心聲，因此將880億元提高至930億元作為回應，行政院已使用歲計賸餘編列特別預算4100億元，用以照顧受到衝擊的傳產、社會弱勢、支持產業與勞工安定就業（930億元），其中也包含300億元補助勞健保照顧民生，還有1000億元補助台電，回應業界希望台電不要漲電價的心聲，以此協助台電。

賴清德說，侯友宜與大眾都希望供電穩定，經濟部已盤點，算入人工智慧等能源需求，台灣可穩定供電至至2032年沒有問題，缺少的是綠電，目前政府正積極推動風力、太陽能、水力、地熱發電等各項綠能建設；台電在肺炎期間自行吸收成本、未調漲電價，以此穩定物價，當然盈虧數字會較不理想，但也確實發揮了穩定消費者物價指數（CPI）的效果，政府也應給予台電合理對泰，在當前關稅衝擊下，政府也希望將CPI控制在2％以內，並穩定匯率。

對於談判，賴清德表示，應在確保國家利益、維護產業生存空間下「快慢有序」，國際貨幣基金會對全球預估經濟成長率原為3.2％，在美國總統川普政策公布之後調降至2.8％，唯有台灣原本是被預估2.7％，卻調高到2.9％，這代表國際社會對台灣經濟韌性抱持正面看法；此外，台灣今年第一季經濟成長率是5.37％，雖與產業趕著在90天談判期內出貨有關，仍為大眾努力的成果，還有台灣外銷產品扣除出口美、中，還有65％是銷往世界各國的，這就是台灣10幾年來經濟產業發展的韌性。

賴清德說，台灣一直都在艱難的過程、挑戰中找到機會讓自己成長，這就是台灣精神，從10幾年前即便在世界各地語言不通，也爭取訂單回國打拚，才有今天的結果，面對這次川普關稅挑戰，當然要嚴謹以對，但也希望在挑戰中找到機會把危機化為轉機，再轉為商機，進一步創造台灣經濟奇蹟。

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