加油族等等！下週油價最多估降0.8元、柴油降1.1元

下週國內油價預估最多要降0.8元、柴油降1.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族等等，受到國際政經因素影響，國際油價持續下探，下週國內油價預估最多大降0.8元、柴油最多也降價1.1元。

國際油價因美國關稅政策引發全球經濟衰退擔憂、OPEC+加快增產步調等而下跌。

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累算中油至5月2日的調價指標7D3B週均價為64.39美元，較上週68.07下跌3.68美元；本週新臺幣兌美元匯率為32.237元，較上週32.501元升值0.264元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.8元，柴油調降1.1元。

不過，汽油實際調降額度可能為0.7-0.8元、柴油調降1.0-1.1元。

若按照預估降幅，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.5或27.6元、95無鉛汽油每公升29元或29.1元、98無鉛汽油每公升31元或31.1元、超級柴油每公升26元或26.1元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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