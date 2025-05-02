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焦點股》富采：彭双浪喊話看好AI 喜拉半根漲停

2025/05/02 11:18

富采目前已切入人形機器人感測專案開發階段，同時結合AI光通訊技術，支援高速數據的傳輸。（資料照）富采目前已切入人形機器人感測專案開發階段，同時結合AI光通訊技術，支援高速數據的傳輸。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED化合物半導體供應商富采（3714）受惠於董事長彭双浪盤中喊話，看好國內產業鏈在計算系統累積了無以倫比的研發與製造能量，進入算力為王的時代，表現自然會脫穎而出，帶動富采截至上午11時2分股價暫報37.8元，漲幅5%，成交量1875張。

彭双浪盤中以台北市電腦公會理事長身分，提到今年的台北國際電腦展將有來自全球超過160個國家地區的產業領袖、從業專家及大批買主參加，不僅國際論壇聚焦AI未來發展，AI應用相關展位更超過6成，顯示我國AI產業心中的重要地位。

富采目前已切入人形機器人感測專案開發階段，同時結合AI光通訊技術，支援高速數據的傳輸，並搭配Mini LED（次毫米發光二極體）、Micro LED（微發光二極體）增進機器人的顯示效果，此外，集團同步聚焦矽光子領域，攜手系統整合商強化長距離傳輸所需的磷化銦（InP）技術，深耕中距離傳輸採用的面射型雷射（Vcsel）以及短距離傳輸的Micro LED訊號光源。

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