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毅嘉4月營收年增24％ 創近11年新高

2025/05/02 11:16

毅嘉4月營收年增24%，創近11年新高。（資料照）毅嘉4月營收年增24%，創近11年新高。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕軟板廠毅嘉（2402）營運持續受惠於客戶的強勁需求，4自結合併營收9.3億元，年增24%，創下近11年來單月營收新高；累計毅嘉今年前4月營收為33.68億元，年增22.5%。

毅嘉指出，目前觀察，整體營收持續維持成長的趨勢，而目前客戶在消費及車用產品的需求仍然暢旺，預期將順勢帶動今年度營運持續穩健成長。

毅嘉以車載為主要應用市場，車用相關占營收比重達60-70%，毅嘉指出，電動車、智慧座艙與自動駕駛技術的趨勢發展，將持續推動車用電子零組件的需求逐年攀升，不論是燃油車或電動車，汽車智慧化已是新車規格主流，其中車用電子解決方案更是扮演著重要的地位，毅嘉科技近年來致力於轉型成為全模組解決方案的供應商，運用機構垂直整合、電子垂直整合及散熱管理模組整合技術，提供全模組解決方案給客戶，致力成為智慧座艙、穿戴設備、機器人與光通訊領域客戶的重要合作夥伴。

毅嘉馬來西亞第二生產基地目前正在興建中，預計第3季度完工，並投入量產，挹注營運表現。

毅嘉4月營收中，軟板整合元件產品之營收為7.67億元，機構整合元件產品之營收為1.66元。

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