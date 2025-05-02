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聯準會下週不能降息！薩默斯：降了將是嚴重錯誤

2025/05/02 11:56

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）。（彭博）美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）表示，債券市場的定價並不等同於對聯準會應否降息的判斷。他強調，如果政策制定者在下週貨幣政策會議上，做出寬鬆決定，將是「非常嚴重的錯誤」。

薩默斯在接受《彭博電視台》（Bloomberg Television）節目訪問時指出：「如果聯準會已經開始降息，那將是重大錯誤；若在下週的會議上降息，那將是非常嚴重的錯誤。」他認為，若聯準會在5月7日降息，將會削弱市場對聯準會抑制通膨決心的信心，導致長期借貸成本上升。

聯準會將於5月7日舉行貨幣政策會議，外界普遍預期將維持利率不變。

這背後原因是通膨率仍高於2%的目標，加上美國總統川普提高關稅，進一步加劇物價壓力。川普多次批評鮑爾今年未採取行動，認為能源價格和其他價格已下降，應該啟動降息。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四（1日）稍早也稱，2年期美債殖利率低於聯邦基金利率，代表市場釋出「聯準會應降息」的訊號。對此，薩默斯則反駁：「單憑2年期美債殖利率，來推論聯準會應採取何種政策，這在分析上是不合理的。」

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