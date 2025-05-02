最後機會！自住房屋趕快遷戶籍 6月2日前辦好享1％優惠稅率

房屋稅適用囤房2.0新制，新竹縣政府稅務局表示，財政部放寬申請期限：只要在6月2日前遷入，並向稅務局完成申報，仍可適用自住優惠稅率1.2%或1%。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今（2025）年房屋稅適用囤房2.0新制，新竹縣政府稅務局表示，考量新法剛上路，許多民眾不熟悉法令規定，財政部特別放寬申請期限：只要在6月2日前遷入，並向稅務局完成申報，仍可適用自住優惠稅率1.2%或1%（全國單一自住），屆時稅務局會重新核算並寄發更正後的稅單。

稅務局表示，房屋稅適用囤房2.0新制今年5月正式開徵，如果要適用自住房屋1.2%或全國單一自住1%優惠稅率，依規定要在3月24日前完成在該屋的戶籍登記。考量新法剛上路，財政部已放寬申請期限：只要在今年6月2日前將本人、配偶或直系親屬任一人戶籍遷入，並向稅務局完成申報，仍可適用自住優惠稅率1.2%或1%（全國單一自住）。

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稅務局表示，房屋稅繳款書已於4月24日寄出，繳納期間從5月1日到5月31日，繳納期間末日適逢假日，順延至6月2日（星期一），請民眾記得依期限繳清，避免逾期繳納加徵滯納金。如對房屋稅繳款書有任何疑問或不明暸之處，可撥打該局電話，將有專人服務。

竹北總局：（03）5518141轉710至715、720至725

竹東分局：（03）5969663轉210、212至215

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