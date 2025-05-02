郭智輝離開說惹議 經部：經長尊重員工 盼勿以錯誤陳述誤導視聽

台電部分員工不滿錯誤能源政策造成虧損赴經濟部抗議，經長郭智輝昨在立法院回應，一句「看不下去可離開」又惹議。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電員工楊家法發起草綠T行動，因不滿能源政策導致台電虧損，昨帶領上百名台電員工到經濟部前陳情抗議，立委昨在立法院質詢經濟部長郭智輝關切此事，郭智輝表示，抗議者是不是代表一定聲音或個人聲音他不清楚，「看不下去可以離開啊」；經濟部部長室今早回應，部長郭智輝強調尊重所有台電員工和社會各界對能源政策的意見，但不應以錯誤的陳述誤導視聽。

郭智輝3點強調，發展再生能源為世界趨勢，核電延役並非當前解決用電需求的唯一解方；此外，昨日陳抗內容存在不實之處，經濟部已多次澄清，目前台灣供電穩定、台電碳排係數亦逐步減低，在野立委不應引用錯誤資訊抹煞全體台電同仁的努力。

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而台電公司的營運方向是董事會綜整各種專業意見所決定，目前能源政策為所有台電員工齊心努力的方向，個別員工如有意見表達，不宜以「不實說法」誤導視聽，影響公司全體同仁士氣。

此事件為昨立委羅廷瑋於經委會質詢郭智輝是否要回應這些抗議的台電員工訴求？郭智輝回應，台電約有三萬名員工，不清楚這一百多人是不是都是台電員工，至於這些人是不是代表一定的聲音，或只是個人的聲音，他不太清楚，但不是說他們不重要。

羅廷瑋又追問，這些台電人看不下去錯誤的能源政策造成虧損。郭智輝說，不知道要回應什麼，虧損有很多原因，不能講這個是能源政策，「他是專家嗎？」「他看不下去，他可以離開啊」。

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