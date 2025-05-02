焦點股》台光電：首季大賺1股本 早盤衝漲停

台光電首季賺進一股本，今日股價強漲。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板廠台光電（2383）首季獲利優於預期，大賺1股本，創下新高，受惠於高階伺服器及交換器需求暢旺，首季營收達216.8億元、毛利率30.4%、營業利益率20.9%及稅後淨利率16.0%均創單季新高，稅後淨利34.7億元，每股稅後盈餘達10.01元，今日股價跳空開高大漲，重回600元大關。

截至9:40分左右，台光電股價大漲9.71%，暫報610元，盤中一度漲停，成交量約4376張，已超越上個交易日。

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展望未來，台光電對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度。從AI應用、雲端服務、邊緣運算、至低軌衛星，預期都將維持成長動能，全年營運前景可期。

台光電在產能規劃上展現企圖心，為因應市場強勁需求，今年從第2季至第4季，台光電的中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山等廠將陸續開出新產能，2025年總產能增加20%以上，台光電在規模上的領先將進一步擴大。

此外，台光電指出，公司是亞洲銅箔基板供應商中唯一在美國擁有銷售及生產基地，因為台灣、中國、美國及東南亞的多角佈局，未來面對市場多變局勢，定能領先同業進行靈活調整。在AI應用、雲端服務、及邊緣運算推動的成長趨勢下，台光電將因為技術、規模領先、以及地緣佈局領先佔據最有利位置，持續成長。

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