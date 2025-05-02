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美中重啟貿易談判？中國表示正在評估中

2025/05/02 09:37

中國商務部週五表示，正在評估談判提議，但重申如果美方不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明美方完全沒有誠意。（路透）中國商務部週五表示，正在評估談判提議，但重申如果美方不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明美方完全沒有誠意。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對美國近日頻傳，正與中國進行貿易談判，並會達成協議，中國商務部週五表示，正在評估談判提議，但重申如果美方不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明美方完全沒有誠意，且會進一步損害雙方互信。

針對近期美方多次表示，正與中方就經貿問題進行談判，並會達成協議，商務部新聞發言人週五在1份聲明中表示，中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期透過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。

商務部進一步指出，中方立場始終如一，打，奉陪到底；談，大門敞開。關稅戰、貿易戰是由美方單方發起的，美方想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動。

我們注意到，美方近期不斷調整關稅措施放風。中方想要強調的是，任何可能的對話、會談中，如果美方不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明美方完全沒有誠意，且會進一步損害雙方互信。說一套、做一套，甚至試圖以談為幌子，搞脅迫敲詐，在中方這裡是行不通的。

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