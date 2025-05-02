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台積電股價飆漲達938元 市值重返24兆元之上

2025/05/02 09:14

台積電股價飆漲達938元，市值重返24兆元之上（記者洪友芳攝）台積電股價飆漲達938元，市值重返24兆元之上（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股Meta、微軟公佈財報亮眼，人工智慧（AI）熱度降溫的疑慮暫消除，激勵美股四大指數齊漲，台積電ADR收漲3.62%，帶動台積電（2330）今一舉開漲達938元，上漲30元、漲幅2.2%，市值達24.32兆元，半導體類股漲幅近3%。

美股四大指數齊收高，道瓊工業指數漲83.6點，收40752.96點；標普500指數揚升35.08點，收5604.14點；那斯達克指數上漲264.4點，收17710.74點；費城半導體指數漲17.58點，收4247.66點。

微軟與Meta在周三盤後公布財報，表現皆優於市場預期，帶動微軟收盤飆漲7.63%，Meta漲4.23%，關稅衝擊AI、雲端及廣告支出的疑慮暫緩解。輝達受傳出銷往阿拉伯聯合大公國的晶片可能銷往阿拉伯聯合大公國的限制股價收漲2.47%。

台積電日前技術論壇展現亮眼成果，外資連續6個交易日買超台積電，累計超過6萬張，帶動4月30日股價回升到908元，今在美股勁揚激勵下，股價進一步上漲。

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