晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

蘋果亮眼財報藏隱憂！庫克親吐關稅影響、盤後挫逾4％

2025/05/02 10:22

蘋果公司（Apple）週四（1日）公布2025會計年度第2季（截至今年3月）財報，整體表現優於華爾街預期。（路透）蘋果公司（Apple）週四（1日）公布2025會計年度第2季（截至今年3月）財報，整體表現優於華爾街預期。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司（Apple）週四（1日）公布2025會計年度第2季（截至今年3月）財報，整體表現優於華爾街預期，但備受關注的「服務業務（Services）」營收略低於市場預期。蘋果執行長庫克（Tim Cook）也坦言，川普的關稅政策將衝擊公司未來表現，估計蘋果下一季將會增加9億美元（約290億元新台幣）的成本，受此影響，蘋果盤後股價一度下跌超過4%。

《CNBC》報導，蘋果第2季營收為954億美元，優於倫敦證券交易所集團（LSEG）預估的946.6億美元；每股盈餘（EPS）則是1.65美元，高於LSEG預期的1.63美元。毛利率則是47.1%，和StreetAccount預測相符。

細分來看，iPhone 營收為468.4億美元、Mac 營收為79.5 億美元、iPad 營收為64 億美元，都高於StreetAccount的預期，不過服務業務營收僅266.5億美元，低於StreetAccount預期的267億美元，穿戴式裝置、家庭與配件營收為75.2億美元，同樣低於預期的79.5億美元。

庫克在財報電話會議上首次談及關稅對蘋果業務的影響，指出由於供應鏈的調整，公司在截至3月的這1季，受到的影響「有限」。

不過庫克也稱，假設不會出現新增關稅或重大變化，現行關稅預計將使蘋果本季（第3季、截至6月）的成本增加約9億美元。但他也坦言，預測6月之後的情況很困難，「因為我不確定關稅會發生何種變化」。

蘋果財務長帕雷克 （Kevan Parekh） 預計第3季營收的年增率，將在「低至中個位數」。分析師預期，第3季蘋果EPS為 1.48 美元，營收為 894.5 億美元。至於蘋果去年第3季營收為857.8億美元。

庫克表示，蘋果目前約有一半供美國市場的 iPhone 是在印度生產，其他多數產品則來自越南，因為越南關稅比中國低。不過他也指出，蘋果為其他市場製造的產品，「絕大多數仍在中國生產」。庫克也表示，iPhone使用了大量美國本土生產的晶片，蘋果今年計畫從美國購買190億顆晶片。

蘋果在包括台灣和香港在內的大中華區銷售額較去年同期略有下降，為 160 億美元，庫克解釋，如果不計匯率變動，上季大中華地區的營收會是持平的。蘋果最大市場「美洲市場」則年增近 8%，庫克認為，沒有看到因應關稅提前下單的跡象。

蘋果週四股價收在213.32美元，小漲0.39%，盤後交易時段一度下跌逾4%，最終至205.25美元，跌幅3.78%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財