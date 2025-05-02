蘋果亮眼財報藏隱憂！庫克親吐關稅影響、盤後挫逾4％

蘋果公司（Apple）週四（1日）公布2025會計年度第2季（截至今年3月）財報，整體表現優於華爾街預期。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司（Apple）週四（1日）公布2025會計年度第2季（截至今年3月）財報，整體表現優於華爾街預期，但備受關注的「服務業務（Services）」營收略低於市場預期。蘋果執行長庫克（Tim Cook）也坦言，川普的關稅政策將衝擊公司未來表現，估計蘋果下一季將會增加9億美元（約290億元新台幣）的成本，受此影響，蘋果盤後股價一度下跌超過4%。

《CNBC》報導，蘋果第2季營收為954億美元，優於倫敦證券交易所集團（LSEG）預估的946.6億美元；每股盈餘（EPS）則是1.65美元，高於LSEG預期的1.63美元。毛利率則是47.1%，和StreetAccount預測相符。

請繼續往下閱讀...

細分來看，iPhone 營收為468.4億美元、Mac 營收為79.5 億美元、iPad 營收為64 億美元，都高於StreetAccount的預期，不過服務業務營收僅266.5億美元，低於StreetAccount預期的267億美元，穿戴式裝置、家庭與配件營收為75.2億美元，同樣低於預期的79.5億美元。

庫克在財報電話會議上首次談及關稅對蘋果業務的影響，指出由於供應鏈的調整，公司在截至3月的這1季，受到的影響「有限」。

不過庫克也稱，假設不會出現新增關稅或重大變化，現行關稅預計將使蘋果本季（第3季、截至6月）的成本增加約9億美元。但他也坦言，預測6月之後的情況很困難，「因為我不確定關稅會發生何種變化」。

蘋果財務長帕雷克 （Kevan Parekh） 預計第3季營收的年增率，將在「低至中個位數」。分析師預期，第3季蘋果EPS為 1.48 美元，營收為 894.5 億美元。至於蘋果去年第3季營收為857.8億美元。

庫克表示，蘋果目前約有一半供美國市場的 iPhone 是在印度生產，其他多數產品則來自越南，因為越南關稅比中國低。不過他也指出，蘋果為其他市場製造的產品，「絕大多數仍在中國生產」。庫克也表示，iPhone使用了大量美國本土生產的晶片，蘋果今年計畫從美國購買190億顆晶片。

蘋果在包括台灣和香港在內的大中華區銷售額較去年同期略有下降，為 160 億美元，庫克解釋，如果不計匯率變動，上季大中華地區的營收會是持平的。蘋果最大市場「美洲市場」則年增近 8%，庫克認為，沒有看到因應關稅提前下單的跡象。

蘋果週四股價收在213.32美元，小漲0.39%，盤後交易時段一度下跌逾4%，最終至205.25美元，跌幅3.78%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法