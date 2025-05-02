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趕在關稅生效前匆忙買車 恐未必划算 ! 專家曝原因

2025/05/02 09:53

專家認為，製造業回流美國，最終可望降低汽車價格。（彭博）專家認為，製造業回流美國，最終可望降低汽車價格。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統推行的新型汽車關稅將於4月和5月開始生效，由於擔心外國進口汽車的價格會提高，部分美國民眾趕在關稅生效前匆忙買車，但專家卻認為「可能未必划算」。

據報導，美國繁榮聯盟（Coalition for a Prosperous America；CPA）貿易顧問貝努瓦（Charles Benoit）預測，如果新的關稅政策能夠成功促使製造業回流美國，推動消費者購買美國產品，那麼由此帶來的產能的增加最終將會降低汽車的價格。

汽車搜索引擎和價格聚合服務平台「iSeeCars.com」的執行分析師布勞爾（Karl Brauer）表示，關稅對於未來新車的定價具有影響性，但現今汽車製造商和經銷商都在鼓吹價格上漲的可能性，以便在短期內增加銷量。

儘管未來新車價格可能會上漲，但還是得看上漲幅度，不一定會百分之百漲價，建議消費者不要出於擔心或是受到驚嚇而做出購買決定。

據報導，消費者對於川普總統對汽車整車徵收25%關稅的潛在影響仍心有餘悸。根據銷售數據顯示，與2024年同期相比，美國市場在今年4月第一週的新車銷量增長了22%，同期二手車銷量也增長了12%。

喬治亞州亞特蘭大市的考克斯汽車公司（Cox Automotive）首席經濟學家斯莫克（Jonathan Smoke）指出，美國汽車銷售量增加的原因，可能是消費者希望避開川普關稅所導致的汽車價格上漲。

根據考克斯的數據顯示，由於消費者購買增加，全美經銷商手頭上的新車和二手車供應量正在減少。其中，Lexus、Toyota、Honda和Subaru等日本汽車的銷售速度最快，而美國汽車Lincoln、Dodge和Ram等的銷售時間則最長。

貝努瓦指出，由於美國的貿易政策允許進口不斷激增，目前進口車占美國汽車市場過半。相比之下，其它國家購買美國汽車的數量卻微不足道，這導致美國汽車工廠的產能利用率不足60%。他預測，如果關稅政策能夠成功地吸引製造業回流美國，國內消費品的價格會有所下降。

專家強調，擔心汽車價格上漲的消費者，在考慮是否買車時，不應該基於情緒來做決定。

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