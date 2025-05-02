加拿大人不爽川普出殺招！美國觀光業超慘損失曝 「這國」成大贏家

美國旅遊協會警告，如果加拿大這1最大國際客源減少，美國觀光產業將損失慘重。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕因貿易和政治關係緊張，加拿大遊客紛紛取消前往鄰近的美國旅行，取而代之的是墨西哥與其他目的地，但美國旅遊協會警告，如果加拿大這1最大國際客源減少，美國觀光產業將損失慘重。

商業內幕報導，美國連鎖飯店希爾頓（Hilton）執行長納賽塔（Christopher Nassetta）指出，加拿大旅客明顯減少；賭場業者凱撒娛樂（Caesars Entertainment）也做出類似觀察，雖然兩家公司皆強調，加拿大旅客僅占其整體業務的一小部分。

請繼續往下閱讀...

線上訂房平台巨頭Booking Holdings（旗下包括 Booking.com、Priceline.com 及 Kayak）1報告也指出，加美之間的旅遊趨勢正在放緩，部分加拿大人轉往其他目的地，尤其是墨西哥。

Booking Holdings財務長史汀柏根（Ewout Lucien Steenbergen）說道，「這季我們觀察到旅遊模式出現顯著變化，入徑美國旅遊趨勢明顯放緩，尤其來自加拿大的旅客，來自歐洲的旅客也略有減少。」

不過史汀柏根說：「但我們也看到其他旅遊路線有所改善，例如加拿大至墨西哥的旅遊顯著增長，整體呈現穩定增長。」他補充，公司並不特別在意旅客前往哪裡，「因為他們通常會在其他地點花差不多的錢。」

其他旅遊公司也表示，加拿大人更傾向於前往墨西哥而不是美國。市場研究公司Longwoods International發布的最新調查顯示，墨西哥市加拿大人比美國更傾向的旅遊目的地之一。

調查發現，36%原先計畫赴美的受訪者表示，已取消相關行程；60%認為，美國的政府政策、貿易手段或政治言論，讓他們在未來1年內不太可能前往美國。

在這些受到影響的受訪者中，40%選擇改為國內旅遊、27%則轉向其他國際目的地，最熱門的替代選項包括墨西哥、葡萄牙、西班牙、法國與加勒比海地區。

加拿大西捷航空（WestJet）副董事長克魯茲（Alex Cruz）日前談到川普的貿易戰，對前往美國的加拿大人的影響時表示：「我們確實看到了一種反應，不再是飛往鳳凰城或佛羅里達，而是改去多明尼加、牙買加與墨西哥。」

旅遊公司Intrepid Travel加拿大區總裁沃特斯（Christian Wolters）也向NBC表示，加拿大旅客正在避開美國，改而選擇國內旅遊或前往墨西哥與哥斯大黎加。

美國旅遊協會警告，如果加拿大這1最大國際客源減少10%，就可能導致美國21億美元（約新幣663億元）觀光收入與1.4萬個工作機會流失。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法