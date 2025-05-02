關稅已衝擊汽車產業 ! 港媒 : 日方爭取關稅豁免 下一輪談判將亮「強力底牌」

美日第二輪關稅談判結束，日方強調汽車業已受影響。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美日交涉關稅的第二輪談判結束。日本首席貿易談判代表赤澤亮正表示，此次會談主要涉及日本如何擴大貿易、非關稅措施和經濟安全合作，主要爭取美國關稅豁免，並強調川普關稅政策已對日本汽車製造等日本國內產業構成影響。

港媒報導，美日雙方將在本月中旬後舉行第三次關稅交涉，傳日本財務大臣加藤勝信指出，日本持有逾1兆美元的美國國債，可能成為與美國下一輪談判的籌碼。

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赤澤亮正說，此次會談並未談及滙率和國家安全議題、亦未有談及中國。他強調，國家安全問題與關稅談判不同，滙率問題決定須由雙方財長討論。

赤澤亮正強調，談判是以「作為一攬子計劃處理」，只有在所有議題達成共識後，協商才能算成立，因此現階段討論進展到何種程度，本身並無太大意義。

據報導，赤澤亮正與美國財政部長貝森特（Scott Bessett）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會談持續了130分鐘。

據報導，日本財務大臣加藤勝信在東京電視台一個節目表示，日本持有逾1兆美元的美國國債，可能成為與美國下一輪談判的籌碼。

加藤勝信提到，日本持有巨額美國國債的主要目的，是確保日本有足夠的流動性在必要時進行日圓干預。日方顯然需要在談判時攤出所有的牌，這可能是其中的一張牌，但日方是否真的會用上這張牌，則是另一個問題。

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