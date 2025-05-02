歐洲廉航「這原因」想買中國客機C919！美議員急喊不要

中國商飛的 C919 客機，已在2023年於中國投入服務。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國會資深議員警告愛爾蘭廉價航空公司瑞安航空（Ryanair），基於國安疑慮，不應該採購中國製造的飛機。在此之前，瑞安航空執行長曾表示，若價格合適，會考慮購買中國飛機。瑞安航空則回應，表示若美國祭出的關稅，對飛機價格產生實質影響，該公司將考慮取消現有波音公司訂單，並尋找替代方案，包括中國飛機製造商中國商飛（COMAC）。

《路透》報導，民主黨籍美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）在4月29日寫信給瑞安航空執行長歐利瑞（Michael O'Leary），信中指出，中國商飛與中國軍方關係密切，且有證據顯示該公司曾透過非法手段獲取外國智慧財產權。

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克利什納穆希在信中說：「恕我直言，美國與歐洲的航空公司不應該連考慮採購中國軍方背景企業的飛機。」

中國政府一再否認美方指控，表示中國商業公司未竊取智慧財產，也未用於推進軍事實力。

《路透》未能立即取得中國商飛回應。

歐利瑞在4月表示，若價格合適，他會考慮採購中國飛機，並重申先前的立場，也就是瑞安航空將尋求波音與空中巴士（Airbus）之外的機隊選擇。

中國商飛的 C919 客機2022年取得中國民航安全認證，在2023年於中國投入服務，不過C919若要取得歐洲航空監管機構的認證，還需要數年時間。

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