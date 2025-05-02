晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

歐洲廉航「這原因」想買中國客機C919！美議員急喊不要

2025/05/02 11:30

中國商飛的 C919 客機，已在2023年於中國投入服務。（歐新社）中國商飛的 C919 客機，已在2023年於中國投入服務。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國會資深議員警告愛爾蘭廉價航空公司瑞安航空（Ryanair），基於國安疑慮，不應該採購中國製造的飛機。在此之前，瑞安航空執行長曾表示，若價格合適，會考慮購買中國飛機。瑞安航空則回應，表示若美國祭出的關稅，對飛機價格產生實質影響，該公司將考慮取消現有波音公司訂單，並尋找替代方案，包括中國飛機製造商中國商飛（COMAC）。

《路透》報導，民主黨籍美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）在4月29日寫信給瑞安航空執行長歐利瑞（Michael O'Leary），信中指出，中國商飛與中國軍方關係密切，且有證據顯示該公司曾透過非法手段獲取外國智慧財產權。

克利什納穆希在信中說：「恕我直言，美國與歐洲的航空公司不應該連考慮採購中國軍方背景企業的飛機。」

中國政府一再否認美方指控，表示中國商業公司未竊取智慧財產，也未用於推進軍事實力。

《路透》未能立即取得中國商飛回應。

歐利瑞在4月表示，若價格合適，他會考慮採購中國飛機，並重申先前的立場，也就是瑞安航空將尋求波音與空中巴士（Airbus）之外的機隊選擇。

中國商飛的 C919 客機2022年取得中國民航安全認證，在2023年於中國投入服務，不過C919若要取得歐洲航空監管機構的認證，還需要數年時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財