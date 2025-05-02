要求川普豁免美小企業關稅 ! 美國商會憂 : 經濟衰退

白宮副幕僚強調，只有進口商品才會被徵關稅，企業在美國製造的商品不會有任何關稅。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川總統向全球貿易夥伴發動的貿易戰正酣之際，其對本土企業的影響已逐漸浮現。《CNBC》報導，美國商會（U.S. Chamber of Commerce）致函川普政府，籲豁免小企業關稅，以避免經濟衰退。

據報導，美國商會（U.S. Chamber of Commerce）1日致函財政部長貝森特，希望川普政府的關稅政策能夠排除小型企業，以免美國經濟落入蕭條、對美國小型企業造成不可挽回的傷害。

請繼續往下閱讀...

該組織要求貿易官員 Scott Bessent、霍華德·盧特尼克 （Howard Lutnick） 和傑米森·格里爾 （Jamieson Greer） 自動取消對所有小型企業進口商和所有「無法在美國生產」的產品的關稅。

美國商會執行長蘇珊娜克拉克要求川普政府建立一個流程，以便企業快速獲得關稅豁免。

對此，白宮副幕僚長米勒（Stephan Miller）表示，小企業的紓困將來自美國史上最大規模的減稅計畫，而不是來自短期的關稅豁免。美國總統川普也指出，到美國投資的企業將在支出上獲得百分之百免稅。

當被問道白宮是否拒絕豁免請求時，米勒指出，我們要提供的是稅務紓困。再說一遍，只有進口商品才會被徵關稅，企業在美國製造的商品不會有任何關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法