晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

要求川普豁免美小企業關稅 ! 美國商會憂 : 經濟衰退

2025/05/02 10:37

白宮副幕僚強調，只有進口商品才會被徵關稅，企業在美國製造的商品不會有任何關稅。（歐新社）白宮副幕僚強調，只有進口商品才會被徵關稅，企業在美國製造的商品不會有任何關稅。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川總統向全球貿易夥伴發動的貿易戰正酣之際，其對本土企業的影響已逐漸浮現。《CNBC》報導，美國商會（U.S. Chamber of Commerce）致函川普政府，籲豁免小企業關稅，以避免經濟衰退。

據報導，美國商會（U.S. Chamber of Commerce）1日致函財政部長貝森特，希望川普政府的關稅政策能夠排除小型企業，以免美國經濟落入蕭條、對美國小型企業造成不可挽回的傷害。

該組織要求貿易官員 Scott Bessent、霍華德·盧特尼克 （Howard Lutnick） 和傑米森·格里爾 （Jamieson Greer） 自動取消對所有小型企業進口商和所有「無法在美國生產」的產品的關稅。

美國商會執行長蘇珊娜克拉克要求川普政府建立一個流程，以便企業快速獲得關稅豁免。

對此，白宮副幕僚長米勒（Stephan Miller）表示，小企業的紓困將來自美國史上最大規模的減稅計畫，而不是來自短期的關稅豁免。美國總統川普也指出，到美國投資的企業將在支出上獲得百分之百免稅。

當被問道白宮是否拒絕豁免請求時，米勒指出，我們要提供的是稅務紓困。再說一遍，只有進口商品才會被徵關稅，企業在美國製造的商品不會有任何關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財