「假孕肚、活龍蝦」走私晶片到中國！輝達轟 Anthropic 指控太離譜

輝達公開抨擊Anthropic，指稱其為了利用政策來限制競爭力，竟編造中國以「假孕肚」與「與活龍蝦一起包裝」走私手段，偷渡晶片的荒誔故事。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕獲亞馬遜支持新創公司Anthropic贊成前總統拜登任期內推動將在本月中旬生效AI晶片出口限制，但輝達卻罕見公開抨擊Anthropic，指稱其為了利用政策來限制競爭力，竟編造中國以「假孕肚」與「與活龍蝦一起包裝」走私手段，偷渡晶片的荒誔故事，呼籲政府加強管控和執法。

CNBC報導，前總統拜登任期內的晶片限制，被稱為“人工智慧擴散規則”，將於5月15日生效。該規則對先進的人工智慧晶片和模型權重實施全球出口管制，以防止中國等競爭對手，在不斷升級的人工智慧軍備競賽中取得進展。

請繼續往下閱讀...

在出口限制即將生效之際，獲得亞馬遜數十億美元支援的人工智慧新創公司Anthropic呼籲政府加強管控和執法，並在週三的1篇部落格文章中表示，中國的走私手段包括將晶片藏在「假孕肚」中以及「與活龍蝦一起包裝」。

Anthropic認為，計算訪問是建構先進人工智慧競賽中的關鍵戰略瓶頸，該公司建議降低二級國家的出口門檻，收緊規則以降低走私風險，並增加執法資金。

Anthropic寫道，透過出口管制維持美國的計算優勢，對於國家安全和經濟繁榮至關重要。

由於Anthropic嚴重依賴輝達硬體來訓練其模型，該公司呼籲實施更嚴格的限制，這可能會限制輝達的海外業務和晶片銷售收入。

對於Anthropic的言論，輝達發言人也做出嚴厲抨擊，表示美國公司應該專注於創新，迎接挑戰，而不是編造一些聳人聽聞的故事，說大型、重型、敏感的電子產品以某種方式通過「假孕肚」中以及「與活龍蝦一起包裝」走私。

這位發言人指出，中國擁有全球一半的人工智慧研究人員，在人工智慧的各個層面都擁有高水平的人工智慧專家，美國無法透過操縱監管機構，來奪取人工智慧領域的勝利。

另輝達執行長黃仁勳週三在華盛頓特區表示，中國在人工智慧領域「並不落後」於美國，並稱讚華為是全球頂尖科技公司，他指出，他們（中國）在計算和網路技術方面非常出色，這些都是推動人工智慧發展的必要能力，他們在過去幾年裡取得了巨大的進步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法