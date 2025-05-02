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美財長貝森特：債市正發出「這項訊號」 聯準會該降息了！

2025/05/02 09:35

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四（1日）表示，債券市場正在釋出訊號，認為聯準會（Fed）應該降息。（歐新社）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四（1日）表示，債券市場正在釋出訊號，認為聯準會（Fed）應該降息。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四（1日）表示，債券市場正在釋出訊號，認為聯準會（Fed）應該降息。他指出，2年期美國公債的殖利率已低於聯準會的政策利率。

貝森特在接受《福斯財經網》（Fox Business Network）節目訪問時表示：「我們看到2年期利率目前已低於聯邦資金利率，這是市場在發出訊號，認為聯準會應該降息。」

美國2年期公債殖利率週四約為3.57%，當日下跌約5個基點，比每日有效聯邦資金利率4.33%，還要低約0.75個百分點。聯準會的政策利率目前設定在4.25%至4.50%的區間，自去年底降息1個百分點後，便維持至今。

聯準會官員一直處於觀望狀態，評估川普總統新政策的影響，特別是川普對於進口商品大規模徵收關稅的措施，將如何影響通膨、需求及就業市場。

聯準會政策利率與2年期公債殖利率之間的利差，普遍被視為貨幣政策走向的市場指標，但利差在過去2個月來持續擴大。在此之前，因為川普關稅政策導致經濟走弱，包含美國公債和利率期貨市場的固定收益投資人，已轉向押注聯準會今年將降息1個百分點。

身為財政部長，貝森特通常每週都會和聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會面。貝森特指出，10年期美國公債殖利率近期也出現明顯下降，他和川普政府對此更加關注，因為這對家庭與企業的借貸成本影響更加直接。

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