輝達晶片禁限令有救了！川普擬鬆綁阿聯出口限制 市值大增逾2兆

晶片禁限令有救了！川普擬鬆綁阿聯出口限制，輝達市值大增逾2兆。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國在考慮放鬆輝達向阿聯出售晶片的限制，且總統川普可能會在即將到來的海灣之行中宣布啟動雙邊晶片交易，受此消息激勵，輝達週四股價一度勁揚逾5%，逼近115美元大關，終場漲2.47%，市值增加656.36億美元（約新台幣2.1兆）。

輝達週四股價開盤走揚，以113.08美元開出，股價開高走高，盤中一度觸及114.94美元，逼近115美元大關，勁揚5.5%，不過，急漲後，賣單調節，終場收漲2.47%，收111.61美元。

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彭博報導，消息人士指出，目前還沒有正式決定，強調華盛頓仍在討論對阿聯和其他國家的半導體貿易規則。因討論未公開信息而要求匿名的這些知情人士表示，關於調整對阿聯的人工智慧晶片限制的討論在商務部和白宮都得到了更多支持。

這些知情人士表示，任何聲明都不太可能包括調整阿聯獲取晶片方式的細節，但朝著最終協議邁出的一步仍將是阿聯的勝利，這個海灣國家的人工智慧雄心可能受到前總統拜登在任最後1週公佈的全球晶片規則的限制。

在川普政府就如何推進所謂的人工智慧擴散規則展開討論之際，這也將讓人一窺川普如何看待針對中國以外地方的人工智慧政策。

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