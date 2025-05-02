川普要全球禁買伊朗石油、對違者祭二級制裁！國際油價應聲上漲

川普威脅對伊朗實施新制裁後，國際油價週四（1日）上漲近2%。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在第4輪美伊會談推遲後，威脅對伊朗石油買家實施二級制裁，國際油價週四（1日）上漲近2%。

紐約西德州中級原油期貨收每桶59.24美元，上漲 1.03美元，漲幅1.8%。

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布蘭特原油期貨收每桶 62.13美元，上漲 1.07美元，漲幅1.8%。

川普表示，所有對伊朗石油或石化產品的購買行為必須停止，任何購買伊朗石油或石化產品的國家或個人，將立即面臨二級制裁。

川普的言論是在原定於週六（3日）於羅馬舉行、但已被延期的美伊核計畫會談之後發表的。1名伊朗高級官員告訴路透社，會談的新日期將取決於美方的態度。

Lipow Oil Associates總裁李包（Andrew Lipow）表示，如果川普政府成功對購買伊朗石油實施二級制裁，可能會使伊朗石油供應量每天減少約150萬桶。他補充說：「目前低油價正為川普政府提供執行更嚴格制裁的空間，尤其在OPEC+產量大幅超出配額，且正尋求進一步增產的背景下。」

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