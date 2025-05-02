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科技巨頭資本支出強勁！大摩重新將台積電納入首選名單

2025/05/02 08:50

科技巨頭資本支出強勁！大摩重新將台積電納入首選名單（資料照）科技巨頭資本支出強勁！大摩重新將台積電納入首選名單（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在科技巨頭Meta和微軟兩家公司的資本支出，顯示出對AI產品的需求依舊旺盛，考量CoWoS封裝技術訂單削減擔憂被誇大了，及台積電與英特爾合資上情況不那麼令人擔心，在2大懸念消除下，摩根士丹利最新報告將台積電（2330）重新納入首選名單，維持增持評等，受此激勵，台積電ADR週四一度上漲4.6%，終場漲3.62%，收172.72美元。

外媒報導，大摩分析師Charlie Chan指出，鑑於Meta和微軟發布的強勁AI資本支出指引，考量兩家公司強勁的AI資本支出，應能打消市場對台積電CoWoS訂單削減的擔憂，因此，我們將台積電重新納入首選名單。

媒體報道，此前摩根士丹利之所以遲遲未能將台積電列為首選股票，主要受制於3大懸念：AI需求可持續性、台積電與英特爾合資的可能性，以及美國半導體關稅。

報告針對3大懸念進行剖析，在AI需求方面，大摩表示，投資人近期對台積電先進CoWoS封裝技術訂單削減的擔憂似乎被誇大了。

分析師指出，根據我們最新的供應鏈調查顯示，台積電的CoWoS-L需求保持不變。

而Meta將其2025年全年資本支出計畫上調約70億美元，微軟則暗示把資本支出中的一部分，轉向週期更短的伺服器設備，以填充那些資料中心。

關於是否與英特爾合資這一懸念，大摩報告稱，情況看起來也不那麼令人擔心，預計台積電在未來CPU生產中所扮演的角色有限。

大摩表示，台積電的2奈米製程將用於生產CPU與GPU兩種晶片模組，但會與Intel 18A節點共享產能。

至於半導體關稅，摩根士丹利表示，在5月7日的決定出台前仍存不確定性，但未提及新的風險變化。

大摩強調，一旦這些懸念解除，我們預期股價將迅速反彈，將台積電的目標價從2454元下調至2330元，儘管目標價被下調，大摩仍維持對該股的「增持」（Overweight）評級。

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