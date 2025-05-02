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輝達黃仁勳10年來首次加薪！驚人總年薪曝光了

2025/05/02 08:08

輝達執行長黃仁勳在10年來首次加薪。（法新社）輝達執行長黃仁勳在10年來首次加薪。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據輝達（Nvidia）週四（1日）提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，輝達執行長黃仁勳在10年來首次加薪，如今黃仁勳的基本年薪來到150萬美元（約新台幣4850萬元），比2024年增加了49%，浮動現金薪資也增加了100萬美元（約新台幣3233萬元），年增50%，股票獎勵則高達到3880萬美元（約新台幣12億5420萬元），這讓黃仁勳的總薪資達到4990萬美元（約新台幣16億1340萬元）。

文件指出，薪酬委員會認為，考量到黃仁勳和輝達其他高層主管的基本薪資內部公平性，黃仁勳這次加薪是合理的，「這也是黃仁勳10年來首次調升基本薪資」。

從2022年底到2024年底，輝達的股價上漲超過9倍。黃仁勳直接持有約3.5%的輝達股份，目前市值約為940億美元（約新台幣3兆3390億元）。

輝達在文件中還指出，黃仁勳2025年的薪酬中包含了350萬美元（約新台幣1億1315萬元）的住宅安全與諮詢費用及司機服務；在2024年時，這部分費用為220萬美元（約新台幣7113萬元）。

輝達正處於爆炸性成長階段，憑藉著其圖形處理器（GPU）為目前最強大的人工智慧（AI）模型和運算工作提供動力，輝達也因此成為全球最具價值的企業之一。輝達2月指出，2025會計年度的營收將成長114%，達到1305億美元（約新台幣4兆2192億元）。

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