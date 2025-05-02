道瓊、標普連八紅！台積電ADR強漲3.62％

週四美股多上漲。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週四上漲，大型股微軟和Meta的強勁業績報告，緩解投資人對人工智慧支出的擔憂，道瓊工業指數上漲83.6點、0.21%，標普500指數上漲0.63%，道瓊和標普500均為連續第8個交易日上漲，那斯達克指數勁揚1.52%，費城半導體指數上漲0.42%，台積電ADR大漲3.62%，收在172.72美元。

綜合外媒報導，微軟雲端運算業務Azure季度成長預期樂觀，推動股價飆升7.63%，收於1月底以來的最高，其市值一度超過蘋果，成為世界上最有價值的公司。Meta廣告業績強勁，營收高於預期，股價上漲4.23%，收在4月9日以來最高。

請繼續往下閱讀...

這兩大公司的財報，緩解投資人對近年來在人工智慧領域投入的巨額資金無法得到回報的擔憂，及對川普關稅可能削弱經濟成長的擔憂。

美股收盤後，同為重量級股的亞馬遜公布第四季獲利和營收超出分析師預期，但第一季財測令人失望，盤後一度跌約4%，蘋果也將在盤後發布財報。

道瓊工業指數上漲83.6點或0.21%，收40752.96點。

那斯達克指數上漲264.4點或1.52%，收17710.74點。

S&P 500 指數上漲35.08點或0.63%，收5604.14點。

費城半導體指數上漲17.57點或0.42%，收4247.66點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法