CNN曝中國進口貨恐雪崩8成 短缺和價格上漲倒數計時

美國對中國課徵高額關稅，來自中國的進口商品將銳減。圖為洛杉磯港口。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《CNN》報導，最後一批載有中國貨物且無需繳納高額關稅的貨船，正駛入美國港口，下週情況就會改變，短缺和價格上漲正在倒數計時。隨著高關稅到來，摩根大通預估，下半年來自中國的進口貨將雪崩 75% 至 80%。

報導指出，4 月 9 日之後裝載的中國貨將被課徵 145% 的關稅，這些貨物將會在下週抵達美國港口。

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報導認為，對許多進口商來說，與中國做生意成本太高，因此海上的船隻數量將會減少，載運的貨物也會減少。企業正在做出一個艱難的選擇：繼續以比以前高出一倍的價格銷售中國產品，還是徹底停止銷售這些產品。對消費者來說，這意味著某些產品將很難找到或可能太貴而無法負擔。

洛杉磯港執行董事塞羅卡 （Gene Seroka） 表示，從下週開始，我們將開始看到 4 月 2 日宣布加徵關稅後貨物的抵港。洛杉磯港近一半的業務來自中國，與一年前相比，進入洛杉磯的貨運量將下降 35%。

美國零售聯合會預計，2025 年下半年美國進口量將年減至少 20%。來自中國的進口下降幅度將更加明顯，摩根大通預計來自中國的進口將下降 75% 至 80%。

摩根大通還在報告中詳述，如果不能輕易被其他國家的進口所取代，這種程度的崩潰不僅會大幅推高價格，還會嚴重擾亂供應鏈。

這意味著工作量減少、貨物價格上漲、消費者選擇減少。洛杉磯港執行董事塞羅卡直言，「倒數計時已經開始，許多大型零售商告訴我們，現在大約有6到8週的存貨，如果政策不改變，美國製造商和消費者在未來幾週和幾個月內，都將面臨艱難的抉擇」。

在中國上海港，最大的貨船處於閒置狀態。隨著需求疲軟，航運公司已開始使用小型船舶運輸貨物。即便如此，根據物流和貨運代理經紀商 Flexport 的數據，4 月從中國到美國的航班仍暴跌 60%。

塞羅卡表示，由於美國港口的貨船數量將減少，當地經濟將立即受到影響。來自中國的業務佔洛杉磯港業務總量的45%，是美國港口中佔比最高的。如果沒有那麼多工作，對工人的需求就會減少。

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