晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

CNN曝中國進口貨恐雪崩8成 短缺和價格上漲倒數計時

2025/05/01 22:37

美國對中國課徵高額關稅，來自中國的進口商品將銳減。圖為洛杉磯港口。（法新社）美國對中國課徵高額關稅，來自中國的進口商品將銳減。圖為洛杉磯港口。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《CNN》報導，最後一批載有中國貨物且無需繳納高額關稅的貨船，正駛入美國港口，下週情況就會改變，短缺和價格上漲正在倒數計時。隨著高關稅到來，摩根大通預估，下半年來自中國的進口貨將雪崩 75% 至 80%。

報導指出，4 月 9 日之後裝載的中國貨將被課徵 145% 的關稅，這些貨物將會在下週抵達美國港口。

報導認為，對許多進口商來說，與中國做生意成本太高，因此海上的船隻數量將會減少，載運的貨物也會減少。企業正在做出一個艱難的選擇：繼續以比以前高出一倍的價格銷售中國產品，還是徹底停止銷售這些產品。對消費者來說，這意味著某些產品將很難找到或可能太貴而無法負擔。

洛杉磯港執行董事塞羅卡 （Gene Seroka） 表示，從下週開始，我們將開始看到 4 月 2 日宣布加徵關稅後貨物的抵港。洛杉磯港近一半的業務來自中國，與一年前相比，進入洛杉磯的貨運量將下降 35%。

美國零售聯合會預計，2025 年下半年美國進口量將年減至少 20%。來自中國的進口下降幅度將更加明顯，摩根大通預計來自中國的進口將下降 75% 至 80%。

摩根大通還在報告中詳述，如果不能輕易被其他國家的進口所取代，這種程度的崩潰不僅會大幅推高價格，還會嚴重擾亂供應鏈。

這意味著工作量減少、貨物價格上漲、消費者選擇減少。洛杉磯港執行董事塞羅卡直言，「倒數計時已經開始，許多大型零售商告訴我們，現在大約有6到8週的存貨，如果政策不改變，美國製造商和消費者在未來幾週和幾個月內，都將面臨艱難的抉擇」。

在中國上海港，最大的貨船處於閒置狀態。隨著需求疲軟，航運公司已開始使用小型船舶運輸貨物。即便如此，根據物流和貨運代理經紀商 Flexport 的數據，4 月從中國到美國的航班仍暴跌 60%。

塞羅卡表示，由於美國港口的貨船數量將減少，當地經濟將立即受到影響。來自中國的業務佔洛杉磯港業務總量的45%，是美國港口中佔比最高的。如果沒有那麼多工作，對工人的需求就會減少。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財