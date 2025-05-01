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廣達、緯創4月收漲 3大法人同步買超

2025/05/01 21:27

觀察電子五哥4月股價2漲、3跌，儘管遭遇美國對等關稅風波重創台股士氣，廣達、緯創月線仍然走堅收紅。（本報製表）觀察電子五哥4月股價2漲、3跌，儘管遭遇美國對等關稅風波重創台股士氣，廣達、緯創月線仍然走堅收紅。（本報製表）

〔記者方韋傑／台北報導〕時序進入5月，觀察電子五哥4月股價2漲、3跌，儘管遭遇美國對等關稅風波重創台股士氣，廣達（2382）、緯創（3231）月線仍然走堅收紅，並且受到三大法人同步買超，英業達（2356）、和碩（4938）在投信、自營商力挺之下僅小幅收跌，仁寶（2324）則獲外資抄底大舉買超。

廣達4月股價收在238.5元，單月上漲6.23%，外資區間買超張數為1萬9106張，投信買超1萬6306張，自營商買超2689張，三大法人合計買超3萬8101張；董事長林百里4月26日當天公開表示，由於集團今年的訂單數量比去年更多，能夠打破美中貿易戰產生的干擾，因此全年業績表現也將再創新高。

緯創4月股價收在101.5元，單月上漲6.5%，外資區間買超張數為350張，投信買超2萬2988張，自營商買超6236張，三大法人合計買超2萬9574張；緯創指出，旗下AI伺服器出貨逐季成長的展望並未改變，而旗下筆電、桌機、顯示器第2季出貨也可望季增雙位數百分比，不過仍須留意美國政府關稅政策的確切實施情況。

英業達4月股價收在40.65元，單月下跌3.67%，外資區間賣超張數為2508張，投信買超5462張，自營商買超1萬7178張，三大法人合計買超2萬0132張；英業達管理層已於4月底拍板赴美設廠，在不超過8500萬美元（約新台幣27.2億元）的額度內，前往德州新增伺服器製造基地，不過整體確切的投產時間尚未有定論。

和碩4月股價收在80.8元，單月下跌3.69%，外資區間賣超張數為2萬6360張，投信買超1萬0251張，自營商買超1萬1710張，三大法人合計賣超4399張；管理層對於全年展望維持3月13日法說會看法，旗下AI伺服器事業受惠於去年對比基期較低，今年的成長幅度可望達到2位數至3位數百分比。

仁寶4月股價收在27.35元，單月下跌14.12%，外資區間買超張數為3萬8461張，投信賣超658張，自營商買超958張，三大法人合計買超3萬8761張；管理層指出，公司於2025年iF設計獎中再創佳績，一舉拿下33項產品設計大獎，獎項涵蓋筆電、穿戴、智慧醫療等多元產品線，榮登全球企業創新排名第10名，展現深厚的創新實力與卓越的設計能量。

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