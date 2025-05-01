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出口慘淡！中國廣交會展位費「打5折」 搶救外貿企業

2025/05/01 20:16

中國廣交會自4月15日展開，第三期在5月1日至5日在廣州舉行。（資料照，彭博）中國廣交會自4月15日展開，第三期在5月1日至5日在廣州舉行。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對中國商品加徵高額關稅之際，中國最大外貿展「中國進出口商品交易會」（廣交會）自4月15日展開，第三期在5月1日至5日在廣州舉行。然而，中國出口形勢急劇惡化之下，廣交會祭出「展位費5折」救市。

中國官媒央視報導，從中國對外貿易中心獲悉，將對參與出口展企業的展位費「打5折減免」，藉此協助外貿企業應對當前外部風險、穩定出口。除了「鄉村振興」等專區已全免展位費，其他參展企業也可享有50%的減免優惠，已享優惠的企業則維持原有折扣。主辦方表示，已繳費用將依原管道退回，確保該項紓困措施落實到每家參展企業。

報導指出，經過多年發展，廣交會已形成了包含進出口情況、品牌培育、標準建設、研發創新等7方面19項指標的參展標準體系。據統計，廣交會參展企業數量佔全中國國有進出口企業比重約5%，一般貿易出口量佔全中國比重約15%。

事實上，此前有參展商自爆，在關稅調升至145%後，公司與美國客戶的合作完全終止，新市場難以短期內開拓。由於美國市場迅速降溫，對整體經濟構成巨大壓力，廣交會氣氛異常冷清，傳出主辦方施壓廠商不准提前撤展。

《彭博》於4月19日披露，廣交會參展出口商被告知不能提前撤展，或離開他們的展位，主辦方敦促參展廠商最大限度利用機會吸引銷售。

當時廣交會主辦方發出《關於進一步做好第137屆廣會有關供作通知》，內容坦言，當前外貿形勢嚴峻複雜，為了幫助企業透過廣交會拓展市場，拿訂單，用足廣交會5天展期，不得提前撤展，現場參展人員不可以提前離開展位，第5天展期18點前，大會將進行專項檢查，如發現企業提前撤展，撤出展品，將取消參展資格。

廣交會的第一階段是4月15日至18日，第二階段是4月23日至27日，最後一場是5月1日至5日。

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