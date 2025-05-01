囤房稅2.0開徵 財部：房東申請適用優惠稅率 期限延至6/2

財政部次長李慶華（右4）表示，北市有5萬多件房屋稅單出狀況，將重新寄發。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「囤房稅2.0」5月首度開徵，繼自住房屋設籍及申報期限延至6月2日後，財政部今宣布，出租房屋申報租賃所得達標準或符合「租賃專法」規定，申報期限也由3月24日放寬至6月2日。至於雙北出現「自住」誤列「非自住」情況，導致民眾房屋稅暴增，財政部表示，北市5萬多件稅單將重新寄發，且繳納期限延至6月30日。

財政部說明，房屋稅新制調高非自住住家用房屋法定稅率為2%至4.8%，但調降出租申報租賃所得達一般租金標準的住家用房屋法定稅率為1.5%至2.4%，與非自住住家用房屋相較，最低稅率少0.5個百分點（相當於減1/3），最高稅率也少2.4個百分點（相當於減半），藉由減輕出租房屋稅負，鼓勵房屋所有人將房屋釋出至租賃市場，讓租屋族租到合適房屋。

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財政部表示，根據規定，出租房屋今年期房屋稅若要適用較低稅率，應於3月24日以前向房屋所在地地方稅稽徵機關申報；考量今年是新制實施第1年，為落實出租房屋輕稅目標，並維護納稅人權益，減少徵納爭議，將出租房屋申報期限放寬至6月2日。

財政部說明，下列出租房屋均適用：1.出租申報租賃所得達「所得稅法」第14條規定的當地一般租金標準的住家用房屋。2.個人住宅所有權人符合「租賃住宅市場發展及管理條例」第17條規定的租賃住宅。3.法人住宅所有權人委託「租賃住宅市場發展及管理條例」規定的租賃住宅代管業或出租予同條例規定的租賃住宅包租業轉租，且契約約定供居住使用1年以上的住宅。

對於雙北出現「自住」誤列「非自住」，導致民眾房屋稅暴增情況，財政部次長李慶華表示，北市的情況較嚴重一點，約5萬多件稅單出狀況，台北市稅捐稽徵處將重新列印稅單並補寄，並延至6月30日繳納，納稅人先不要繳稅，已繳納將主動退稅；新北市也是類似問題，部分新購房屋未申請適用自住稅率，可在6月2日前提出申請，地方稅捐處也會協助更正稅單。

財政部呼籲，近期各地方稅稽徵機關已陸續寄發房屋稅繳款書，納稅人房屋若符合上述規定，請於6月2日以前向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，經稽徵機關核准，房屋稅就可適用較低稅率課徵。至於房屋供公益出租或社會住宅（包租代管）使用，由地方稅稽徵機關逕行依通報資料核定，毋須提出申報。

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