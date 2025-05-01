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關稅壓垮世界超市！中國義烏出口「雪崩7成」 電商物流業集體失血

2025/05/01 19:20

受到關稅戰衝擊，中國義烏商家訂單暴跌。（美聯社）受到關稅戰衝擊，中國義烏商家訂單暴跌。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國浙江義烏是全球聞名的小商品集散地，有著「世界超市」之稱。然而，美中關稅戰以來，義烏的跨境電商感覺「天塌」，義烏的國際物流公司也遭到前所未有的打擊，業內人士表示，義烏的出貨量至少跌了70%，義烏的企業們正在迷茫、焦慮和痛苦中尋求出路。

外媒報導，義烏作為全球小商品的核心供應基地，為拼多多海外版Temu提供了大量的、具有價格競爭力的商品。義烏的商家可以透過直接供貨或與服務商合作的方式參與到Temu平台，快速進入海外市場。

一名義烏跨境電商林老闆表示，因為中國國內電商內卷（過度競爭）到沒有利潤，所以幾年前他做跨境電商，與Temu合作，現在量做不起來了，以後會越來越難做。他說，「你把貨備上了，能賣得動嗎？不是讓你降價，就是滯銷、罰款，到時候你是人財兩空。」

美國取消了來自中國的價格低於800美元包裹的免稅待遇。他說，這個「綠色通道沒有了，關稅還加上來了，對義烏的衝擊是非常非常巨大的，溫州、義烏、佛山以及福建的很多工廠都放假了，很多工廠降薪裁員了。就是因為這些工廠一直在做外貿，而且是美國市場。關稅加到這種程度，感覺天都塌了。」他說，「現在我們整體的銷量掉了50%到60%。天天晚上都睡不著覺。每天一開門，想的全部都是需要多少支出，成本等。越來越心累，心超級累。」

義烏擁有龐大的商品出口量，因此也聚集了大量的貨運代理公司，為當地及周邊地區的出口商提供物流服務。然而，美中關稅戰導致對美出口受阻，許多依賴美國市場的小型貨運代理公司業務量銳減，難以維持運營而倒閉或暫停營業。

一間義烏的國際物流公司老闆受訪表示，「義烏的大大小小貨運代理公司有2萬多家，關稅戰以來一部分停止運營了。義烏的出貨量至少跌了70%。上個星期跟我們合作的所有小的商家全部停工了。」他指出，「我們公司的貨櫃裝載率大幅下滑，從原先每週穩定的80個，銳減到現在連40個都裝不滿。」

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