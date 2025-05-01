輔導企業節能減碳 新北碳健檢行動診所即起報名

專家學者提供減碳諮詢輔導，截至114年4月碳健檢中心已協助超過600家企業完成碳諮詢服務。（新北經發局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為協助新北企業面對夏季高用電需求與明年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路挑戰，新北市府經濟發展局今年推出「碳健檢行動診所」到府服務，自即日起開放報名。碳健檢中心提供現場訪談、顧問到廠訪視及專業碳健檢諮詢，為企業量身訂製碳調適建議報告，協助業者主動布局碳管理，強化能源與碳管理。

經發局局長盛筱蓉表示，近期美國總統川普提出「對等關稅」政策，已衝擊出口訂單及全球供應鏈布局，面對美國市場的不確定性，企業更需積極重新規劃市場策略。歐盟將於2026年正式實施碳邊境調整機制（CBAM），雖然亦是一項挑戰，實際上也是企業搶進歐洲市場的重要契機。

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盛筱蓉指出，碳健檢中心不僅協助掌握碳排放資訊、建立碳管理流程，也透過電力、空調、空壓、照明及能源等系統全方位盤查，讓減碳成為企業文化的一部分。

經發局說明，截至今年4月，碳健檢中心已協助超過600家企業完成碳諮詢服務。例如位於土城的三龍產業股份有限公司，在碳健檢中心協助下，優化紅外線製程設備，提升能源使用效率、整體節電率達11%、碳排放減少超過5%，並取得ISO 14064-1國際碳盤查認證，成功布局淨零轉型。

經發局呼籲，有減碳規劃的企業可至官網查詢「新北碳健檢中心」或加入LINE官方帳號（請搜尋@ntcgia）資訊。

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