川普擬重訂AI晶片出口管制 專家示警恐讓華為撿到槍

專家示警，若將晶片出口與貿易協定掛勾是戰略錯誤，損害美國作為可靠的夥伴信譽，恐促使各國就會採用中國的產品。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》近日披露，川普政府考慮取消AI晶片出口管制措施，也就是推翻拜登政府時期將全球劃分三級的制度，希望將AI晶片變為貿易談判籌碼，改由「一對一交易」。對此，專家示警，若將晶片出口與貿易協定掛勾是戰略錯誤，損害美國作為可靠的夥伴信譽，恐促使各國就會採用中國的產品，給了華為機會。

根據美國現行《人工智慧擴散框架》（ Framework for Artificial Intelligence Diffusion），由美國商務部於2025年1月發布。美國商務部工業和安全局（BIS）1月13日發布《人工智慧擴散出口管制框架》暫行最終規則 （IFR），限制美國進階AI技術及GPU出口，以防範流向敵國。該框架將各國分為三個等級，影響各國獲取半導體的能力。

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第一級包括台灣等17個國家，無須許可便能取得最先進AI晶片。第二級約有120個國家將有限度獲得一定級別的AI晶片出口許可，第三級包括中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國，禁止獲得AI晶片。

不過，《路透》近日披露，川普政府考慮調整政策，包括取消目前按國家的三級制度，改以全球性許可與雙邊協議為主。若方案定案，美國將可能將 AI 晶片變為貿易談判籌碼，延續川普「一對一交易」的策略思維。

《巴隆週刊》則指出，晶片出口與貿易協定掛勾是戰略錯誤，將損害美國作為可靠夥伴的聲譽。AI 算力對於每個國家/地區的創新和業務競爭能力都至關重要，如果最親密的盟友不能相信美國能夠在不做出貿易讓步的情況下，可靠的提供晶片，那麼各國就會有動力去使用替代品，包括來自中國的產品。

伯恩斯坦公司半導體分析師拉斯貢 （Stacy Rasgon） 說，用單獨談判的雙邊協議，取代全球框架顯然更糟，我們認為此類規則可能為華為等非美公司帶來更多機會，從而產生潛在風險。

報導認為，加大全球企業取得輝達晶片的難度，為中國擴大全球市佔打開大門，並有可能成為其他國家效仿的標準。過度監管出口將是自做自受的錯誤，可能讓中國在關鍵的AI大戰站穩腳跟。

報導說，通過三十年的辛勤工作和美國的獨創性，輝達的技術已成為世界上每個國家都爭相追求的資產，讓它參與競爭而不增加新的負擔。對美國才有利。

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