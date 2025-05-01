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核電重啟須經3步驟 郭智輝：最快也要16至18個月

2025/05/01 18:26

立委鄭正鈐詢問核電廠最快要多長時程能重啟，經濟部長郭智輝表示，最樂觀的狀況而言，最快也要16個月至18個月。（圖取自國會頻道）立委鄭正鈐詢問核電廠最快要多長時程能重啟，經濟部長郭智輝表示，最樂觀的狀況而言，最快也要16個月至18個月。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕被問及假設核管法本月修法通過後，核電廠最快要多長時程能重啟，經濟部長郭智輝表示，假設最樂觀的狀況而言，綜合檢驗過程、國際同儕審查、訂得到燃料棒等過程都順利的話，最快也要16個月至18個月。

國民黨籍立委鄭正鈐關切，假設立法院通過核管法修法，核電廠延役最快要多長期程才能完成？能否在1年內完成重啟？

郭智輝回應，據過往資料統計，假設核管法通過，首先要確認機組設備可以運作，每一個設備運作狀況不同，檢驗後才能確定可否延役，而2號機依法在5月17日一定要卸載，這段期間不能發電，據過往經驗初判，檢查過程就要費時一年多，也還要經過國際同儕審查。

郭智輝續說，檢測確認通過後，就有望訂製新的燃料棒，但另一個問題是，每一台機組的鈾燃料棒都是訂製的，每一根規格都不同，最樂觀的狀況是16個月至18個月最快能重啟核電。

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