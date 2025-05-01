房屋稅2.0上路！彰化遷戶潮來襲 登記暴增2.3倍

因應房屋稅2.0上路，今年第1季彰化縣完成戶籍遷徙登記較去年同期暴增2.3倍，以享較輕稅率。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕5月開徵房屋稅，因應「房屋稅2.0」新制上路，許多屋主搶在開徵前、也就是3月24日前完成遷戶籍手續，導致今年第一季彰化縣各戶政事務所遷徙登記案件暴增2.3倍，戶政人員忙得不可開交。目前政策已延長至6月2日，預估近期將出現另一波申請高峰。

縣府民政處表示，已督促各戶政事務所積極協助民眾辦理遷戶登記。彰化地方稅務局則提醒，完成遷入登記後，還需主動通知稅務局，才能在延長期限內適用較低的稅率；若未通報，仍將依新制課徵較高稅率。

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民政處統計，今年1至3月遷徙登記件數達5萬5916件，較去年同期的2萬4325件大增3萬1591件，增幅相當驚人。

彰化地方稅務局指出，開徵前，全縣已有13.8萬戶遷入戶籍、且全國僅有一戶自住住宅，同時房屋公告現值不超過148萬7900元，可在新制下享有最低1%的稅率（原為1.2%），納稅人已經收到稅單應該已發現稅金跟往年差不多。

稅務局也進一步調查發現，縣內仍有約8萬4000戶適用自住稅率但尚未完成遷戶登記，稅務局已在房屋稅開徵前陸續寄出3次通知單，經輔導後，目前已有超過5成完成戶籍登記。

由於不少民眾發現今年房屋稅金怎麼一下增加那麼多，從幾千元到幾萬元都有，引發民怨，因此財政部考量今年是房屋稅2.0新制實施的第1年，為落實新制自住輕稅目標，並減少徵納爭議，經與地方政府研商，將今年自住房屋辦竣戶籍登記及申報期限放寬至6月2日，與房屋稅繳納期限相同。

彰化地方稅務局表示，房屋稅2.0新制規定：（1）房屋無出租或供營業使用；（2）本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦竣戶籍登記；（3）本人、配偶及未成年子女全國合計3戶（含）以內，為自住房屋，可適用較低稅率1.2%（全國3戶以內）或1%（全國單一自住房屋）課徵房屋稅。若非自住房屋，1戶課徵2.6%、2到4戶3.2%、5到6戶3.8%、7戶以上最高4.8%。

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