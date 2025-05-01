晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

房屋稅2.0上路！彰化遷戶潮來襲 登記暴增2.3倍

2025/05/01 19:01

因應房屋稅2.0上路，今年第1季彰化縣完成戶籍遷徙登記較去年同期暴增2.3倍，以享較輕稅率。（記者張聰秋攝）因應房屋稅2.0上路，今年第1季彰化縣完成戶籍遷徙登記較去年同期暴增2.3倍，以享較輕稅率。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕5月開徵房屋稅，因應「房屋稅2.0」新制上路，許多屋主搶在開徵前、也就是3月24日前完成遷戶籍手續，導致今年第一季彰化縣各戶政事務所遷徙登記案件暴增2.3倍，戶政人員忙得不可開交。目前政策已延長至6月2日，預估近期將出現另一波申請高峰。

縣府民政處表示，已督促各戶政事務所積極協助民眾辦理遷戶登記。彰化地方稅務局則提醒，完成遷入登記後，還需主動通知稅務局，才能在延長期限內適用較低的稅率；若未通報，仍將依新制課徵較高稅率。

民政處統計，今年1至3月遷徙登記件數達5萬5916件，較去年同期的2萬4325件大增3萬1591件，增幅相當驚人。

彰化地方稅務局指出，開徵前，全縣已有13.8萬戶遷入戶籍、且全國僅有一戶自住住宅，同時房屋公告現值不超過148萬7900元，可在新制下享有最低1%的稅率（原為1.2%），納稅人已經收到稅單應該已發現稅金跟往年差不多。

稅務局也進一步調查發現，縣內仍有約8萬4000戶適用自住稅率但尚未完成遷戶登記，稅務局已在房屋稅開徵前陸續寄出3次通知單，經輔導後，目前已有超過5成完成戶籍登記。

由於不少民眾發現今年房屋稅金怎麼一下增加那麼多，從幾千元到幾萬元都有，引發民怨，因此財政部考量今年是房屋稅2.0新制實施的第1年，為落實新制自住輕稅目標，並減少徵納爭議，經與地方政府研商，將今年自住房屋辦竣戶籍登記及申報期限放寬至6月2日，與房屋稅繳納期限相同。

彰化地方稅務局表示，房屋稅2.0新制規定：（1）房屋無出租或供營業使用；（2）本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦竣戶籍登記；（3）本人、配偶及未成年子女全國合計3戶（含）以內，為自住房屋，可適用較低稅率1.2%（全國3戶以內）或1%（全國單一自住房屋）課徵房屋稅。若非自住房屋，1戶課徵2.6%、2到4戶3.2%、5到6戶3.8%、7戶以上最高4.8%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財