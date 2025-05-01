今年已有18人落馬！中國證監會副主席王建軍被抓了

中國證監會副主席王建軍涉嫌嚴重違紀違法，遭到調查。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國中央紀委國家監察委員會4月30日晚間8點在網站發布消息，中國證券監督管理委員會副主席王建軍，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，由於事出突然，令金融市場震驚。中國股民則拍手叫好，直呼「終於輪到證監會自己人了，這劇情比A股走勢還要刺激」。

中媒《財新》報導，王建軍任證監會副主席已有4年多，升任副部級超過5年，任職證監系統長達28年。他是近1個月來第2名被查的證監會高層官員，此前並沒有對於他的相關傳言，外界對此消息頗為震驚。

請繼續往下閱讀...

王建軍最近一次公開露面是三個多月前，2025年1月19日，中國人民銀行、證監會聯合召開股票回購增持再貸款座談會，進一步發揮政策工具穩定資本市場作用，王建軍出席會議並講話。

對於王建軍被查，市場非常意外，研判他多半是因他人案件而牽扯其中。中國網友則嘲諷，王曾高呼讓詐欺發行者傾家蕩產，牢底坐穿的金融高官，最終成了自己口中「零容忍」的祭品。還有人說，終於輪到證監會自己人了，這劇情比A股走勢還要刺激。

報導提及，2025年3月下旬，中央紀委駐中國證監會原紀檢組組長王會民，涉嫌嚴重違紀違法被查。據悉，王會民之子王邦重也一同被帶走調查，在王會民被查的消息官宣之前，相關說法已經盛傳許久，他的落馬並不讓人意外。

統計顯示，王建軍落馬後，今年中國中央紀委國家監委網站公開通報審查調查的中管幹部（由中共中央直接管理和任免的幹部），已有18人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法