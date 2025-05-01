晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

解決人屋雙老困境 內政部3年砸50億推「老屋延壽規劃」

2025/05/01 18:28

臺灣已進入超高齡社會，加上全國屋齡逾30年老屋數量超過500萬戶，占全國總住宅存量比率過半數。（記者徐義平攝）臺灣已進入超高齡社會，加上全國屋齡逾30年老屋數量超過500萬戶，占全國總住宅存量比率過半數。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕為突破人屋雙老的社會安全問題，內政部部務會議今通過3年砸50億元的「老屋延壽規劃」，鎖定全國屋齡30年以上、4至6層的無結構安全疑慮的老屋，進一步將管線更新、修繕建物立面以及最重要的新增無障礙設施等，也就是透過整建方式延長老屋使用年限。

根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第四季，全國每1.81戶房屋就有一戶屋齡超過30年，再觀察10年來，聯徵中心發布27年以上老屋的交易占比，2015年時占比約23%，但到了2020年占比拉高至26%，2024年更衝高至28%，顯示老屋占整體房市交易比重仍相當高。

內政部指出，臺灣已進入超高齡社會，加上全國屋齡逾30年老屋數量超過500萬戶，占全國總住宅存量比率過半數，因此，優先針對30年以上、4至6層的老屋，在無結構危險疑慮的前提之下，針對老屋室內、外空間補助整建維護經費，一來可延長老屋使用年限，二來則可擴大營建內需市場。

老屋整建納入淨零碳排趨勢

此外，老屋修繕執行策略也會納入「2050淨零碳排」趨勢，結合新建築工法、技術與材料，且因無需拆除重建，推估可降低60%至70%的建築碳排量及大量廢棄物處置的環境負擔碳排。

內政部部長劉世芳表示，推動老宅修繕除改善居家公共空間及居住環境內通用設計的問題，更能提升建築物安全性與無障礙空間品質，將可增進高齡者行動的便利性及居住舒適性，讓長者可以安心在宅安養，避免換屋困擾。

另衛福部預計在明年啟動長照3.0計畫，該計畫能進一步結合內政部老宅延壽政策，進一步增加高齡長者在地安養的政策目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財