解決人屋雙老困境 內政部3年砸50億推「老屋延壽規劃」

臺灣已進入超高齡社會，加上全國屋齡逾30年老屋數量超過500萬戶，占全國總住宅存量比率過半數。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕為突破人屋雙老的社會安全問題，內政部部務會議今通過3年砸50億元的「老屋延壽規劃」，鎖定全國屋齡30年以上、4至6層的無結構安全疑慮的老屋，進一步將管線更新、修繕建物立面以及最重要的新增無障礙設施等，也就是透過整建方式延長老屋使用年限。

根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第四季，全國每1.81戶房屋就有一戶屋齡超過30年，再觀察10年來，聯徵中心發布27年以上老屋的交易占比，2015年時占比約23%，但到了2020年占比拉高至26%，2024年更衝高至28%，顯示老屋占整體房市交易比重仍相當高。

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內政部指出，臺灣已進入超高齡社會，加上全國屋齡逾30年老屋數量超過500萬戶，占全國總住宅存量比率過半數，因此，優先針對30年以上、4至6層的老屋，在無結構危險疑慮的前提之下，針對老屋室內、外空間補助整建維護經費，一來可延長老屋使用年限，二來則可擴大營建內需市場。

老屋整建納入淨零碳排趨勢

此外，老屋修繕執行策略也會納入「2050淨零碳排」趨勢，結合新建築工法、技術與材料，且因無需拆除重建，推估可降低60%至70%的建築碳排量及大量廢棄物處置的環境負擔碳排。

內政部部長劉世芳表示，推動老宅修繕除改善居家公共空間及居住環境內通用設計的問題，更能提升建築物安全性與無障礙空間品質，將可增進高齡者行動的便利性及居住舒適性，讓長者可以安心在宅安養，避免換屋困擾。

另衛福部預計在明年啟動長照3.0計畫，該計畫能進一步結合內政部老宅延壽政策，進一步增加高齡長者在地安養的政策目標。

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