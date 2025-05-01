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經濟部：核三除役不影響供電 對新核電技術持開放態度

2025/05/01 17:34

經濟部表示，核三廠2號機除役後，接續的電源早已納入長期電源開發方案中，並不會有缺電的情況產生。（資料照）經濟部表示，核三廠2號機除役後，接續的電源早已納入長期電源開發方案中，並不會有缺電的情況產生。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕民間團體今（1）日赴經濟部陳抗，訴求核電延役以維持供電穩定與電價，經濟部表示，目前電力供給結構中，核能占比約3.4%，核三廠2號機除役後，接續的電源早已納入長期電源開發方案中，並不會有缺電的情況產生。

談及民團陳抗，經濟部表示，瞭解各界對核能議題有不同的討論，在確保核能安全與核廢料可處理及社會有共識下，經濟部保持開放態度，也對新核電技術保持開放態度，除持續關注國際技術發展外，也會保持與全球先進技術國家交流的彈性。

經濟部表示，核三2號機預計在今年5月17日除役，是已運轉40年屆齡除役。有關是否延役等相關議題目前立法院正在討論中，經濟部尊重相關法案在立法院審議的結果。

能源署指出，核三廠2號機除役後的接續電源早已納入長期電源開發方案中，並不會缺電，以今年為例，預計將有大潭7號機，興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩，遠大於核三2號機除役95.1萬瓩，可滿足需求並穩定供電。

能源署續說，與此同時，經濟部每年定期檢討電力供需狀況，對外界關切的半導體、AI用電、運具電動化等新增電力需求均已納入考量，並妥善規劃整體電源開發，以提供民生及產業穩定的電力。

經濟部也特別強調，非核並非台電近年虧損原因，烏俄戰爭導致燃料飆漲才是台電虧損主因，2022、2023年台電發購電燃料成本連續兩年逾6000億元，是戰前的兩倍以上，我國為照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力，電價未足額反映成本，2024年底台電累積虧損達4229億元，換來國內物價穩定之成效。

經濟部也表示，這次爭取撥補台電1000億元，希望改善台電財務，並與產業共度難關及穩定物價，希望各界支持。

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