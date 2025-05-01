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退稅也有好康 設定LINE Bank帳戶「收退稅」抽獎再賺高利

2025/05/01 17:37

設定用LINE Bank帳戶「收退稅」抽獎再賺高利。（業者提供）設定用LINE Bank帳戶「收退稅」抽獎再賺高利。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕報稅季正式開始，你今年可以退稅嗎？不同於多家銀行提供刷卡繳稅回饋，純網銀LINE Bank鎖定「退稅族」，祭出高獎金抽獎及優惠存款利率，只要設定LINE Bank存款帳戶為退稅撥付帳戶就可參與。

考量仍有不少民眾符合退稅資格，LINE Bank宣布加碼推出綜所稅退稅抽獎活動，民眾在首批退稅撥付日（2025年7月31日，依國稅局公告為準）透過主帳戶收「退稅」，就有機會抽到現金1萬6800元，讓小確幸變大。

LINE Bank提醒．利用主帳戶收「退稅」好處多，可賺到高利優惠，例如存30萬至口袋帳戶，無須解任務即有優利活存1.5%，每月約可領息370元，還可搭配該行轉帳手續費優惠，但須留意免手續費門檻限制。

若要在LINE Bank的前月平均每日存款餘額達5000元（含）以上，每月就可有50次的行動銀行跨行轉帳免手續費優惠；若前月平均每日存款餘額在1000至4999元，每月也有30次的行動銀行跨行轉帳免手續費優惠。

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