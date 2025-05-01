房市買氣仍不振 六都4月買賣移轉棟數年減26％

房貸緊縮、央行信用管制，再加上4月美國關稅議題引發的股災衝擊，全數都是利空消息，也直接讓房市買氣陷入冰凍期。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕六都4月房屋買賣移轉棟數合計約1.69萬棟，年減幅高達26%，對比上月、月減幅則約7%，整體房市買氣延續衰退趨勢，房產業者指出，房貸緊縮、央行信用管制，再加上4月美國關稅議題引發的股災衝擊，全數都是利空消息，也直接讓房市買氣陷入冰凍期。

根據六都地政局最新發布4月買賣移轉棟數，台北市2123棟，年減15%，新北市3803棟、年減37%，桃園市3472棟、年減6%，台中市3206棟、年減21%，台南市1768棟、年減27%，以及高雄市2504棟、年減40%。

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對比上月，新北市、桃園市以及台南市呈現月增，以台南市月增幅14%最大，其它兩都月增幅約2%，反觀台北市、台中市以及高雄市則較上月衰退、月減幅均超過1成，又以台中市月減幅最顯著、減幅約22%。

Q3六都買賣移轉仍衰退機率高

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，3月房市交易量雖然出現反彈，不過整體交易狀況還是呈現年減表現，加上現在房貸申請到撥款時間較長，因此4月的建物買賣移轉棟數仍延續年減走勢，加上4月又遇到股災影響市場交易，以及去年整體移轉棟數基期較高，預估到第三季買賣移轉棟數維持年減機率較高。

最後，曾敬德認為，今年第一季六都建物買賣移轉棟數已呈現年減24%的走勢，4月單月年減幅又高達26%，若以短期買氣仍是自用當道來看，預料移轉未來幾個月維持年減趨勢不會改變，預期新建案買氣同樣也是從第七波管制後出現大幅衰退。

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